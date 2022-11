CUIDADO ALERTA DE SPOILER. Escrito y dirigido por James Gunn para Disney Plus, “Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas” (“The Guardians of the Galaxy Holiday Special” en su idioma original) es la segunda Marvel Studios Special Presentations en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y y sigue a los Guardianes mientras celebran la Navidad y buscan un regalo para Peter Quill (Chris Pratt).

Después de que Kraglin Obfonteri (Sean Gunn) comparte con Drax el Destructor (Dave Bautista) y Mantis (Pom Klementieff) la triste historia de cómo Yondu Udonta arruinó la Navidad para el pequeño Quill, los dos Guardianes deciden hacer que esta Navidad sea inolvidable para Peter.

Mantis y Drax se dirigen a la Tierra en busca del regalo perfecto: Kevin Bacon. Durante la primera entrega de “Guardianes de la galaxia”, Star-Lord menciona que Kevin Bacon es “el gran héroe” que enseñaba a la gente a bailar y se declara su fan. Por eso sus amigos planean secuestrarlo.

Drax y Mantis después de beber sin control en un bar de la Tierra en "Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas" (Foto: Marvel Studios/ Disney Plus)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL DE LAS FIESTAS”?

Al llegar a la Tierra sin encender el dispositivo de camuflaje de la nueva nave espacial, Drax y Mantis generan un poco de pánico. Luego se dirigen a Hollywood Boulevard para averiguar la dirección de Kevin Bacon, pero lo único que encuentran es a varias personas disfrazadas de Ant-Man, Capitán América, entre otros conocidos personajes.

Aunque no comprenden la situación, los Guardianes optan por tomarse fotos con los interesados y recibir dinero, que más tarde gastan en un bar. Cuando pierden las esperanzas de encontrar el regalo de Quill aparece una mujer que les ofrece un mapa de las casas de todas las estrellas.

Después de pasar por las propiedades de Margot Robbie, Queen Latifah, John Cena, Arnold Schwarzenegger y otros artistas, llegan a la casa de Kevin Bacon, quien obviamente les niega el ingreso. Sin embargo, los Guardianes no se dan por vencidos y entran de todos modos.

Al ver que invaden su casa, Bacon llama a la policía y escapa. Por supuesto, lo persiguen y con ayuda de los poderes mentales de Mantis logran tranquilizar a Kevin y llevarlo en su nave espacial. Sin embargo, cuando descubren que no es un héroe sino un actor se arrepienten y creen que arruinaron la Navidad de Quill.

Como último recurso, Mantis manipula la mente de Kevin Bacon para que finja ser un héroe y se convierta en el regalo perfecto para Peter. De regreso en Knowhere, organizan una gran celebración y se preparan para sorprender al personaje de Chris Pratt.

La expresión Kevin Bacon al ver a Drax y mantis en la puerta de su casa en “Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” (Foto: Marvel Studios/ Disney Plus)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL DE LAS FIESTAS”?

¿Cómo reaccionó Peter Quill a su “regalo perfecto”?

Definitivamente, la sorpresa de Peter fue genuina al ver las decoraciones navideñas y la celebración que organizaron todos en Knowhere, pero se sorprendió aún más cuando escuchó que su regalo hablaba. Al abrir la caja y descubrir que se trata de Kevin Bacon exige explicaciones y ordena a Mantis liberarlo de su manipulación.

Cuando vuelve a ser el mismo, el actor sale corriendo y Nebula (Karen Gillan) se ofrece a atraparlo. Más tarde, Bacon es enviado a casa con Kraglin. No obstante, al escuchar la historia de Peter decide quedarse y enseñarles sobre la Navidad con una canción.

“Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas” termina con Kevin Bacon despidiéndose con un fuerte abrazo y mencionando que podría regresar a Knowhere en Pascuas. Además, Peter les explica a sus amigos que la historia de Kraglin no está completa, ya que esa Navidad Yondu le regaló sus blásters característicos.

Peter Quill luego de ver la sorpresa de sus amigos en “Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas” (Foto: Marvel Studios/ Disney Plus)

Las escenas post-créditos de “Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas”

En la escena de “Guardianes de la galaxia: Especial de las fiestas” aparecen Rocket y Cosmo decorando a Groot como un árbol de Navidad hasta que se cansa de alzar los brazos y deja caer todos los adornos y luces.

Cosmo menciona que la Navidad se arruinó nuevamente gracias a Groot, así que tendrán que hacer otro especial ahora.