A inicios de setiembre, Brenda Zambrano y Macky González , ambas integrantes de “Guerreros 2020” protagonizaron un bochornoso incidente en los camerinos del reality de competencia mexicano al haberse agarrado a golpes delante de sus compañeros.

Como resultado de la gresca, Zambrano fue expulsada del programa y la capitana de Las Cobras recibió un llamado de atención. Aunque la producción ha querido mantener en reserva el enfrentamiento que tuvieron sus competidoras, te contamos qué fue lo que provocó la pelea.

El momento en el que Brenda le reclama a Macky por hablar mal de ella (Foto: Revista TV Notas)

¿POR QUÉ PELEARON BRENDA Y MACKY?

A pesar de que es conocida la enemistad de ambas desde que arrancó “Guerreros 2020”, en junio de este año, nadie imaginó que los enfrentamientos verbales llegarían a las manos. La gresca fue tan fuerte que competidores y gente de producción tuvieron que intervenir para poder separarlas.

Todo comenzó con el retorno a la competencia de Brenda, quien había sido eliminada, pero fue llamada para “La revancha” y aceptó. “Me dije: ‘Voy a divertirme’ y cuando llegué a los ensayos no entendía por qué esta chica [Macky] me saluda, si ella en sus vivos habla mal de mí diciendo que soy una falsa”, contó la pareja de Guty Carrera.

Esto sin duda la hizo enojar, pues en las noches la capitana de Las Cobras hacía comentarios negativos contra ella, y como no iba a dejarse amedrentar quiso hacerle frente a la situación, pero todo se salió de control.

“Llegué muy molesta y lo que hice fue decirle: ‘A ver Macky, ¿qué es lo que dices de mí en tus en vivo? ¿Qué soy una falsa, que soy esto y lo otro? Yo no tengo pelos en la lengua y yo te digo lo que has leído, que eres una mala capitana, que eres una mitómana porque lo eres’. Entonces, la tipa me empieza a decir que yo estoy por pura casualidad y en un tono mamona ‘haberrrr reina’ y pues yo me enojé y le di un cachetadón. Una cachetada, pues no me iba a dejar que me estuviera gritoneando. O sea ¿quién se cree?, después ella sale a buscarme y me empieza a gritar que soy una pinche gata que no sé qué…”, mencionó Brenda Zambrano.

Aunque reconoció que no debió llegar a las manos, manifestó que no iba a permitir que nadie la maltrate. “No voy a dejar que ninguna persona me pisotee a mí ni a mis fans; te metes con ellos, te metes conmigo. Los golpes no justifican lo que hice, pero esa fue mi reacción; la verdad, una mala reacción”.

El instante en el que Brenda y Macky se jalan de los cabellos (Foto: Revista TV Notas)

DIFUNDEN VIDEO DE LA PELEA

A pesar de que la producción de “Guerreros 2020” pidió a quienes habían grabado el video de la gresca entre Brenda Zambrano y Macky González no lo difundieran, éste se filtró y se ve en las imágenes qué fue lo que realmente sucedió el martes 1 de setiembre, antes de la emisión del programa.

En el clip se ve a la novia de Guty reclamarle a la capitana de Las Cobras por qué se expresaba tan mal de ella en sus transmisiones en vivo y que si tenía algo en su contra debía decírselo de frente.

Es así como Brenda empieza a levantarle la voz y Macky reacciona diciéndole que ella había entrado al reality por casualidad, algo que exacerbó los ánimos de su compañera, quien le propinó una cachetada, dejando desconcertada a la competidora.

Tras esto, González atinó a salir detrás de su agresora, pero los insultos continuaban entre ambas hasta que se agarraron de los cabellos. Tuvieron que intervenir varias personas para poder separarlas.

