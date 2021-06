La segunda temporada de “Guerreros 2021” comenzó el lunes 7 de junio por todo lo alto. El reality de competencias extremas más famoso de México dio inicio a una nueva etapa con nuevos y veteranos participantes, divididos en los equipos de “Leones” y “Cobras”, quienes deberán enfrentarse en diferentes circuitos extremos y esforzarse al máximo para obtener la victoria.

En esta nueva edición, cada equipo tendrá dos capitanes, por el lado de las “Cobras” contará con Guty y Dariana, mientras que de “Leones” lo hará Nicola y Paulette Gallardo. Si bien el programa generó grandes expectativas e inició con pie derecho, parece que los problemas ocasionados por la pandemia han llegado al set de “Guerreros 2021”.

Guty Carrera, capitán del equipo de “Cobras”, informó que dio positivo al COVID-19. El anuncio del modelo encendió todas las alarmas dentro del programa de Televisa pues sus compañeros también podrían resultar contagiados con el virus. Entonces, ¿qué pasará con “Guerreros 2021”? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

“GUERREROS 2021”: QUÉ PASARÁ CON EL PROGRAMA TRAS POSITIVO DE GUTY CARRERA A COVID-19

A través de su cuenta de Instagram, Guty Carrera confirmó que se contagió de COVID-19 al compartir un breve video en el que mostró su dedo con un oxímetro y escribió: “Cuídense mucho”. Minutos después de la publicación, el modelo de 30 años dio detalles sobre su actual estado de salud.

El capitán del equipo de “Cobras” contó que no la está “pasando bien”, pues presenta varios de los síntomas más graves del coronavirus. Además, Guty ha mostrado optimismo al afirmar que que saldrá más fuerte de esta difícil situación.

“Se ha filtrado esta información de diversas páginas debo ser claro con lo que me está pasado. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que he han escrito y se han preocupado por mi salud”, escribió.

Guty Carrera confirmó que tiene COVID-19 a través de su cuenta de Instagram. (Foto: Guty Carrera/ Instagram)

Sobre su estado de salud, el modelo originario de Ecuador detalló que comenzó con las inhalaciones para mejorar su respiración. Agregó que sus niveles de oxigenación son muy irregulares en estos momentos debido a la enfermedad.

“Por ratos baja. Por ratos sube. Es muy variable, hace dos horas estaba en 95. Por la noche y por la mañana baja”, precisó.

Además, Guty Carrera utilizó su red social para pedir un alto a los comentarios malintencionados que ha recibido durante los últimos días por parte de algunas personas que se burlan de su situación.

“Hay algunas cuentas (ya sabemos cuales) que dicen ser ‘seguidoras de las Cobras’ que para mí son una decepción total. Padecer este virus no es algo que se le desea a nadie. Burlarte y promover el hate en estos momentos es totalmente deplorable. Es la última vez que doy un comentario respecto a personas y cuentas que no valen la pena. Tema cerrado. Me toca seguir luchándola, no la estoy pasando bien, me tocaron los peores síntomas. De esta saldré pronto”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ CON ‘GUERREROS 2021’?

Guty Carrera no es el único que está lidiando contra el COVID-19 pues su pareja, la influencer Brenda Zambrano, reveló que también presenta síntomas asociados al virus.

A través de sus redes sociales, la exparticipante del reality Acapulco Shore indicó que Guty Carrera “no es el único contagiado” de COVID-19 dentro del programa de Televisa y que el lunes la producción posiblemente dará mayor información sobre el tema.

Debido a la convivencia del día a día y la cercanía, Brenda intuyó que la producción podría anunciar más casos de COVID-19 en los próximos días. Asimismo, dijo que ella también se había realizado una prueba que en su momento dio negativa pero que ahora presenta síntomas.

“Ya me realicé también la prueba y salí negativo. Hoy empecé a sentir síntomas y por lógica es que también tenga (...) Tengo síntomas súper feos. Me duele la cabeza por eso no estoy tanto en mi cel”, escribió.

La modelo aseguró que su novio permanecerá aislado mientras se recupera. En ese sentido, Zambrano hizo un llamado a sus seguidores para que se tomen en serio la pandemia y que, a pesar del semáforo epidemiológico verde en la Ciudad de México y otros estados de la República, es necesario continuar con las recomendaciones y protocolos de sanidad.