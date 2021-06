“Guerreros 2021” inició su segunda temporada el lunes 7 de junio con gran expectativa, sin embargo, el reality de competencia está viviendo una emergencia tras registrarse un gran número de contagios de COVID-19, entre los que se encuentran participantes y miembros del staff.

Ante esta situación, el programa de Televisa anunció que suspendería sus grabaciones por algunos días para así evitar más contagios entre los miembros de “Guerreros 2021” y cuidar la salud de todos sus trabajadores.

La producción de “Guerreros 2021”, a través de sus redes sociales, especificó que durante esta semana el programa estará fuera del aire y regresarán el próximo lunes 21 de junio para volver a brindarle al público entretenimiento sano a cargo de los equipos de “Leones” y “Cobras”.

“GUERREROS 2021”: TODOS LOS CASOS DE COVID-19 REGISTRADOS EN EL PROGRAMA DE TELEVISA

“Guerreros 2021”, programa de competencias que se transmite en Canal 5, ha registrado un gran número de casos positivos de coronavirus en los últimos días. Es por ello que los productores decidieron suspender por unos días las grabaciones del reality hasta que sea seguro para todo el equipo volver a la dinámica habitual del programa que es un éxito en México.

Las alarmas se encendieron cuando Guty Carrera, capitán del equipo de “Cobras”, confirmó que dio positivo al COVID-19. El anuncio del modelo preocupó al público y los miembros del reality pues otros podrían resultar contagiados con el virus. A raíz de esto, han salido a la luz más casos de coronavirus dentro de “Guerreros 2021”.

A través de su cuenta de Instagram, Guty Carrera informó que se contagió de COVID-19 y detalló que no la está “pasando bien”, pues presenta varios de los síntomas más graves de la enfermedad. Sin embargo, el modelo se ha mostrado optimismo al afirmar que saldrá más fuerte de esta difícil situación.

Pero Guty no es el único que está lidiando contra el virus pues, su novia, la influencer Brenda Zambrano, reveló que también tiene COVID-19. La pareja ya se encuentra haciendo la cuarentena respectiva y están siendo atendidos por un médico.

Tras la noticia, sus amigos se hicieron presentes en las redes sociales para enviarles palabras de apoyo. Luis “Potro” Caballero, Andrea Rodríguez Doria, Nicola Porcella, Jeff Kellerman, Agustín Fernández, Aureli Garzonio, entre otros, les desearon tanto a Brenda como a Guty pronta recuperación, además piden que no se rindan y luchen contra este virus.

Lamentablemente, Tania Rincón, conductora de Guerreros 2021, también dio positivo al coronavirus. La ex conductora de TV Azteca explicó que hasta el momento no ha tenido algún síntoma grave y se mostró positiva ante el diagnostico.

“Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible…decidí hacerme otra prueba y me salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá”, detalló.

Finalmente, la conductora reveló que pronto regresarán “Guerreros 2021” y envió un mensaje a todos los seguidores del reality de competencias más popular de México:

“A nombre de toda la familia Guerreros nos sentimos tristes, habíamos tomado medidas fuertes, nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos habían hecho una en la semana y no por eso nos dejábamos de cuidar. Hasta el momento no estoy medicada porque me siento muy bien, no he tenido mayor síntoma, tengo alguna congestión pero estoy perfecta. Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos”.

¿CUÁNTOS INTEGRANTES DE “GUERREROS 2021” TIENEN COVID-19?

De acuerdo al portal de TVNotas, además de Tania Rincón y Guty Carrera, al menos seis participantes más y nueve personas de la producción de “Guerreros 2021” han dado positivo por COVID-19.

Cabe mencionar que la producción del programa no ha emitido una cifra oficial de contagios. Además, aseguró que retomarán las actividades cuando el peligro por contagios sea nulo, por lo que esperan retomar las grabaciones el próximo lunes 21 de junio del 2021.