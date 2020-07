Aunque Guillermo Capetillo dejó hace algún tiempo la actuación, no cabe la menor duda de que fue uno de los galanes de telenovelas más cotizados de los años 80. Cómo olvidarlo en sus roles protagónicos en “La fiera” o “Rosa Salvaje”, donde estuvo al lado de Victoria Ruffo y Verónica Castro, respectivamente; interpretaciones que lo lanzaron a la fama junto a “Los ricos también lloran”.

Si bien, estos papeles le sirvieron para destacar su nivel como actor y robarse los suspiros y sueños de las televidentes, muchos también lo recuerdan como el villano en las novelas “Atrapada” y “Amores verdaderos”, con las que se ganó la antipatía del público.

Pese a ser uno de los artistas más consagrados de la televisión mexicana , al demostrar su versatilidad en cuanta producción participó a lo largo de su carrera, donde en varias ocasiones fue el protagonista, él decidió alejarse de los sets de grabación para dedicarse a otra actividad completamente distinta: venta de inmuebles .

Guillermo Capetillo durante "Rosa Salvaje", uno de los papeles que lo llevó a la fama (Foto: Captura de Televisa)

GUILLERMO CAPETILLO SE ALEJÓ DE LAS CÁMARAS

Después de 36 años de haber actuado en telenovelas, Guillermo Capetillo dijo adiós a las cámaras de televisión en 2015. Su última participación en los sets fue con “Lo imperdonable”, en el que interpretó al Padre Juan.

Tras haber desaparecido de la pantalla chica, varios especularon los motivos asegurando que el también cantante y torero estaba endeudado, versión que rechazó de forma tajante el propio actor en una entrevista que concedió al programa Sale el sol.

Guillermo Capetillo interpretó a Aníbal Elizalde Rivera y Jerónimo Elizalde en "Mañana es para siempre" (Foto: Captura de Televisa)

VENTA DE BIENES RAÍCES

“Cogen chismes por todos lados que desgraciadamente hacen mucho daño. En realidad, no es que haya heredado nada, yo invertí desde el principio en un predio, un patrimonio que por casualidad era de mi papá en ese momento. Lo concreto es que yo quería comprar un rancho y él me ofrece una parte, llegamos a un acuerdo y yo desde entonces le invierto a esa parte los mejores años de mi vida”, manifestó.

Respecto a la nueva actividad que realiza señaló que tiene todos los papeles en regla y que este negocio le da mucha tranquilidad . “Todo en orden ese asunto. De hecho, como te digo, a eso ya me dedico: los bienes raíces y bienes inmuebles”.

Guillermo Capetillo indicó que como en la zona donde se encuentra su rancho todo está evolucionando, él se encuentra invirtiendo para que más adelante pueda venderlo o proyectar otras cosas.

“Parte de lo que era el rancho, ya no me interesa; ahora me interesa mi patrimonio como tal y lo que se va a sacar en beneficios. Será cualquier proyecto de esa naturaleza que nos dé beneficios; es decir, para que todos los que estemos en él, ganemos”, dijo.

Finalmente, agradeció por la salud que tiene a sus 62 años, los cuales lo motivan a seguir adelante por él y su familia.

MÁS SOBRE LA FAMILIA CAPETILLO