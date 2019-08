Guillermo Del Toro se rindió ante artista que le realizó peculiar escultura con su imagen

Son días de buenas noticias para el director mexicano Guillermo del Toro. Tras el anuncio de que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles y el próximo estreno de “Scary Stories to Tell in the Dark” (“Historias de miedo para contar en la oscuridad”), un regalo lo sorprendió gratamente por su alta calidad artística.

En su cuenta oficial en Twitter, el cineasta agradeció al creador de la escultura basada en su imagen y una de las películas más exitosas que estuvieron a su cargo: ‘The Shape of Water’ (‘La forma del agua’). El presente se le entregó en Guanatos, Guadalajara, donde exhibe su muestra "En casa con mis monstruos", en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Retrato hecho por Hiram aca en Guanatos- genial este escultor. pic.twitter.com/b7a52R5Dla — Guillermo del Toro (@RealGDT) 31 de julio de 2019

Sobre la ceremonia en homenaje a Guillermo del Toro en la que se desvelará su estrella en el Paseo de la Fama, se confirmó que será este 6 de agosto y que el director J.J. Abrams y la cantante Lana Del Rey serán las celebridades que lo acompañarán a verla por primera vez.



Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama, recordó que Del Toro fue seleccionado hace dos años para tener su estrella en el Paseo de la Fama. Será honrado en la categoría de cine y su estrella será la número 2.669 del paseo. La ceremonia será transmitida en vivo por internet.



Considerado como uno de los cineastas más prestigiosos y singulares del cine contemporáneo, cuenta con dos Óscar con su nombre: mejor película y mejor dirección por "The Shape of Water" (2017), cinta que también se llevó las estatuillas de la Academia de Hollywood al mejor diseño de producción y a la mejor banda sonora.



Junto a Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido uno de los grandes responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en todo el mundo.



El cineasta de Guadalajara tiene también entre sus próximos proyectos las películas "Zanbato", "Nightmare Alley" (“El callejón de las almas perdidas”) y una nueva versión del clásico animado “Pinocchio” (“Pinocho”), para Netflix.



Además, este el 9 de agosto estrenará en Estados Unidos “Scary Stories to Tell in the Dark” (“Historias de miedo para contar en la oscuridad”), dirigida por André Ovredal. En Perú se podrá disfrutar desde el 8 de agosto.



Esta última producción se centra en un pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, Sarah, una joven con horribles secretos, convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo; historias que tienen la forma de volverse muy reales para un grupo de adolescentes que descubren este terrible libro.