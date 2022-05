En abril pasado, se filtraron unas imágenes de Ángela Aguilar y Gussy Lau dándose unos besos, desatando una serie de comentarios en redes sociales y en los medios de comunicación. Aquellas fotografías que se viralizaron, de alguna u otra manera, afectaron a la familia Aguilar por lo que todos los involucrados prefirieron no hablar del tema, incluyendo a quien, presuntamente, era el novio.

Poco más de un mes después de lo sucedido y tras una gira exitosa en Estados Unidos, Pepe Aguilar —padre de Ángela— ha estado concediendo algunas entrevistas para promocionar un nuevo disco y, evidentemente, fue preguntado sobre el tema, aunque prefirió responder de forma general y no entrar detalles.

En una de las interrogantes que recibió el patriarca de la familia, se animó a mencionar la situación de Gussy Lau, compositor que ha estado trabajando en su disquera, y quien habría sido el causante de que las imágenes se filtren en algunas plataformas sociales y lleguen hasta la prensa, afectando a su familia, principalmente a Ángela.

El compositor y la cantante fueron los protagonistas de una polémica filtración hace alguna semanas (Fotos: Gussy Lau y Ángela Aguilar / Instagram)

¿QUÉ DIJO PEPE AGUILAR SOBRE LA FILTRACIÓN DE FOTOS CON GUSSY LAU?

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, Pepe Aguilar recibió preguntas sobre lo sucedido con su hija y, con sus respuestas, dejó en claro que ello es un tema que se debe manejar en la interna de una familia, por lo que prefirió no ahondar mucho en detalles.

Del mismo modo, afirmó que, en algún momento, hablarán del tema por respeto a sus fanáticos debido a que son personajes públicos y se deben a ellos, quienes son los que permiten que ellos crezcan en sus carreras profesionales.

“Es parte del juego, pero en determinado momento somos una familia más allá de eso. Somos humanos, hay que tomar las cosas así, antes de ser profesionales la música, somos humanos. Daré una plática solamente porque somos personas públicas cuando sea el momento”, fueron algunas de las palabras de Pepe Aguilar.

¿HA PASADO ALGO CON GUSSY LAU?

Luego de que las aguas se calmaran respecto a la filtración de fotos, no se ha sabido mucho de la otra parte, Gussy Lau. Todo hace indicar que el compositor mexicano ha estado andando por la sombra desde hace tiempo, por lo que en el programa ya mencionado se quiso saber un poco sobre él.

Es así que Pepe Aguilar fue preguntado por el compositor debido a que él ha estado trabajando en su disquera componiendo una serie de canciones que han agradado mucho. Sin embargo, algunos creen que, tras lo ocurrido con Ángela, fue separado del equipo.

“Ese es otro tema. Esa es otra situación. En su momento, la compañía de discos hará algún tipo de declaración o no referente a ese particular artista”, sostuvo el cantante mexicano.

¿QUIÉN FILTRÓ LAS FOTOS DE ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU?

Fue el propio compositor quien reveló que fue su responsabilidad que la foto de su relación con Aguilar se filtrara, pues, según aseguró, se la había mostrado a unos amigos y uno de ellos la propagó.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo (…) Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, indicó. CONOCE MÁS DETALLES AQUÍ.