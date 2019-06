"El Valor de la Verdad": todas las preguntas de Guty Carrera en el sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad con Guty Carrera | EVDLV | Latina | Una nueva edición del programa "El Valor de la Verdad" trajo como invitado a Guty Carrera, quien contó su verdad sobre los hechos vividos con su ex pareja Melissa Loza. El modelo se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 29 de junio y detalló todo sobre la acusación que le hizo Alejandra Baigorria por violencia psicológica y física hace poco, cuando fueron pareja.

En el clip del adelanto del programa se puede escuchar algunas preguntas que se le formularan durante el programa de Beto Ortiz a través de la señal de Latina.

"¿Le fuiste infiel a Melissa Loza con Millet Figueroa?", "¿crees que fue Melissa Loza la que filtró la famosa foto de tu 'cosita'?", "¿sigues amando a Alejandra Baigorria?", fueron algunas preguntas que se revelaron.



El modelo también contó toda su verdad sobre la famosa fotografía donde aparece desnudo frente al espejo. "Intercambiamos fotos porque viajábamos mucho", manifestó Guty Carrera sobre la "filtración" de su imagen en las redes sociales.

Durante las últimas horas se reveló un nuevo avance del programa y en el más reciente spot promocional, Beto Ortiz le pregunta al popular ‘Potro’ sí la ‘chica selfie’ intentó besarlo en algún momento. La respuesta de Guty Carrera generó mucha controversia.

"Me gusta afanar por WhatsApp. Estaba motivada, sí, ella (Rosángela Espinoza) estaba motivada y yo también me motivé. Conversé hasta que llegó un momento en que puse 'diablito, fuego, berenjena' (emojis)", contó Guty Carrera.



"Yo doy muy buenos besos, de repente. O le gustó como el inicio, esta seducción que hay. Yo escuchaba en el cuarto de sus padres que veían 'El valor de la verdad'", agregó el modelo, provocando la risa de los presentes en el set.

Guty Carrera tendrá que responder las 21 preguntas que le hará Beto Ortiz para así llevarse a casa 50 mil soles.

PREGUNTAS A GUTY CARRERA EN EVDLV

1. ¿Le fuiste infiel a Melissa Loza con Millet Figueroa?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



2. ¿Cuando le entregaste el anillo a Melissa, sabía que habías estado con Milett?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



3. ¿Crees que Melissa Loza te fue infiel?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



4. ¿Estuviste enamorado de Melissa Loza?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



5. ¿Dejaste de pasar Navidad con tu madre por estar con Melissa Loza?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



6. ¿Le permitiste a Melissa Loza faltarle el respeto a tu mamá?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



7. ¿Te gusta afanar a las chicas por WhatsApp?

Respuesta: Sí. (VERDAD)



8. ¿Tuviste encuentros sexuales con Jenny Kume?

Respuesta: No. (VERDAD)



9. ¿Sigues amando a Alejandra Baigorria?

Respuesta: Botón Rojo.



9. ¿Te obligó Melissa Liza a pedirle perdón?

Respuesta: Si. (VERDAD)



10. ¿Fue Millet Figueroa un error en tu vida?

Respuesta: No. (VERDAD)



11. ¿Fue Melissa Loza la mejor relación sexual de tu vida?

Respuesta: No. (VERDAD)



12. ¿Es cierto que cuando te saludan las mujeres te miran "el muchacho"?

Respuesta: Si. (VERDAD)



13. ¿Es un mito el tamaño de tu miembro viril?

Respuesta: Si. (VERDAD)



14. ¿Tuviste sexo alguna vez en el baño de una fiesta?

Respuesta: Si. (VERDAD)



15. ¿Fue tu pareja Stephanie Valenzuela?

Respuesta: Si. (VERDAD)



16. ¿Intentó besarte Rosangela Espinoza?

Respuesta: No. (VERDAD)



17. ¿Visitaste el departamento de Gianina Luján?

Respuesta: Si. (VERDAD)



18. ¿Crees que fue Melissa Loza la que filtro la famosa foto de tu "cosita"?

Respuesta: Si. (VERDAD)



19. ¿Dijiste alguna vez que Melissa Loza olía a formol?

Respuesta: No. (VERDAD)



20. ¿Viste desnuda a Millet Figueroa en su camerino?

Respuesta: Si. (VERDAD)