Es una de las principales estrellas de la industria televisa turca y como tal, sus seguidores y la prensa de su país andan pendiente de todo su accionar. Hande Erçel, protagonista de diversas telenovelas turcas, ya no oculta a su nuevo amor y fue captada en actitudes cariñosas con Hakan Sabancı, el empresario que ha conquistado a la artista y la tiene suspirando. ¿Pero a qué se dedica su novio? Conócelo a continuación.

La histrionisa, natural de Bandırma, ha desvirtuado todas las especulaciones que hablaban de una eventual reconciliación con Kerem Bürsin, el estelar de “Love is in the air”, melodrama en la que la actriz es coprotagonista.

Desde hace algunos meses, Hande había sido ampayada compartiendo con varios amigos entre los que estaba Hakan, pero las imágenes que se viralizaron la primera semana de marzo de 2023 no han dejado dudas. Erçel ha iniciado un romance con Sabancı.

Kerem Bürsin y Hande mientras eran pareja (Foto: Hande Ercel / Instagram)

LAS VACACIONES DE LA ACTRIZ HANDE ERCEL Y HAKAN SABANCI

Aunque la histrionisa negaba su relación con el empresario, los rumores sobre un incipiente romance circulaban por Turquía desde hace algunas semanas después de que se les viera disfrutando de una divertida velada con amigos y tras una supuesta cita romántica en el distrito Emirgan.

No obstante, pese a los trascendidos que entre ellos había saltado la chispa, la actriz negaba lo evidente. “No me metas en tu mundo de fantasía, no tengo a nadie en mi vida”, respondía un tanto molesta la actriz cuando la prensa se le acercaba.

Sin embargo, durante la primera semana de marzo fue ampayado por los paparazzi en el aeropuerto de Estambul cuando regresaban solos de una escapada a París. “Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias”, atinó a decir la famosa al verse descubierta.

La pareja fue captada a su llegada a Estambul (Foto: Gazete Magazin / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA HAKAN SABANCI, EL NUEVO NOVIO DE HANDE ERCEL?

Si bien no es mucho lo que se conoce sobre Hakan Sabanci, la prensa rosa turca ha trascendido algunos detalles como su profesión. Y es que además de empresario es un prolífico abogado, labor que desempeña a la par de sus inversiones.

Además, se dice que Hande podría haber conocido ya a su suegra, la mamá de Hakan Sabanci, en un encuentro a Emirgan. Por último, se ha conocido que la pareja realizó un viaje a Finlandia a ver las auroras boreales.