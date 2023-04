Este 2023, las producciones de streaming están siendo mucho más competitivas que en años anteriores. Mientras HBO lanzó la genial adaptación de “The Last Of US”, la gigante Netflix no se quedó atrás y comenzó a sacar nuevas películas como “Infiesto” y “Hambre”.

De hecho, es esta última entrega de origen tailandés la que ha logrado despertar la curiosidad de cinéfilos y amantes de la gastronomía dentro de la plataforma de Reed Hastings, ya sea por su irreverente guion o la gran intriga que genera a pocas horas de su lanzamiento.

¿Logrará devolverle “Hambre” el liderato mundial de streaming a Netflix? Pues, en MAG te contamos más acerca de uno de los lanzamientos de este 2023 en la plataforma estadounidense.

¿DE QUÉ TRATA “HAMBRE”, LA NUEVA CINTA DE NETFLIX?

Esta cinta de origen asiático arribó a Netflix con una sola consigna: ser de las más aclamadas de este 2023 debido a la temática gastronómica que presentará hacia el público.

En ese sentido, “Hambre” promete ser una de las producciones que nos adentre en la profundidad culinaria de Tailandia, cuya gastronomía aún no goza del reconocimiento en ciertas partes de Latinoamérica y Europa.

Sitisiri Mongkolsiri dirige esta nueva entrega de la gigante de Netflix (Foto: Netflix)

LA TRAMA DE “HAMBRE”

Aoy es una muchacha que logra adentrarse en el negocio familiar de venta de fideos tradicionales en Bangkok. De repente, un día común y corriente, la joven sirve un tazon de pasta a Tone, uno de los empleados pertenecientes al restaurante número 1 de Tailandia llamado “Hunger” (”Hambre”, por su traducción al español).

Luego de tal encuentro, la jovencita es invitada a formar parte del equipo de trabajo del famoso chef Paul, uno de los más destacados a nivel mundial. Aoy logra aunarse al staff del trabajo, aunque en el camino logra entender el arduo trayecto que un ayudante de cocina debe emprender para alcanzar el prestigio y la fama internacional dentro de la panorama gastronómico.

La nueva producción de Netflix promete enseñar la parte más oscura de la comida tailandesa (Foto: Netflix)

Además de ello, la película también abordará temas del poder, la lucha de estratos sociales y la dictadura que significa estar en una de las cocinas con mayor presión de todo Asia. ¿Logrará Aoy sobreponerse a todo ese conflicto?

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HAMBRE”?

Como parte de la nueva parrilla de contenidos de Netflix para abril, la película será lanzada este sábado 8 de abril a través de la señal de streaming. Solo deberás tener cuenta para acceder y disfrutar de la nueva cinta dirigida por Sitisiri Mongkolsiri.

Desde ya, podemos decir que promete tomar la posta de las producciones culinarias más famosas de todo el planeta, aunque con ese toque tan único que un país como Tailandia puede brindar.