Muchos recuerdan con cariño la película “Hancock”, una de las cintas más reconocidas de Will Smith pero también una de las más criticadas. La misma tuvo un buen rendimiento en la taquilla internacional, dando la posibilidad a una secuela, pero la mala recepción de los espectadores la convirtieron en una película independiente.

Lanzada en 2008, la película de superhéroes “Hancock” tenía una premisa intrigante que parecía estar llena de potencial para la comedia, la acción y drama por igual. La misma seguía al superhéroe del mismo nombre que aprendía en la trama como utilizar sus poderes de una forma no destructiva para la ciudad y ser el héroe que siempre quiso.

Junto con “I Am Legend” y “Seven Pounds”, “Hancock” contribuyó a la menguante reputación de Smith como superestrella y pronto Smith tomó un descanso en su carrera para concentrarse en su familia. No obstante, la película sigue siendo mencionada hasta el día de hoy por los fans que creían pudo haber sido algo más con la dirección correcta.

Y no es para menos. Se ha reportado que la producción de la cinta fue tortuosa y larga, extendiéndose por muchos años y revisiones por el poco apoyo que tenía el director. En uno de esos cambios, se eliminó un final más oscuro que “Hancock” podría mostrar en la pantalla grande, y Screenrant menciona cómo era exactamente la última escena de la película de Will Smith.

EL OSCURO FINAL ORIGINAL DE “HANCOCK”

El trágico y oscuro final de "Hancock" que no se vio en la pantalla grande

En el borrador original, la película comenzaba con el narrador discutiendo la experiencia de presenciar algo traumático. A lo largo de la película, la audiencia asume que este narrador es el Hancock de Will Smith y el trauma del que está hablando son las décadas de tragedias que ha visto.

La película deja en claro que estas tragedias han tenido un costo psicológico severo en el ser superpoderoso, lo que resulta en intentos de mejorarse a sí mismo antes de que pierda la cabeza. Estos intentos no tienen éxito, ya que el clímax de la película lo ve recurrir a la violencia después de no poder detener otra tragedia.

Cerca del final, un edificio que se derrumba mata a Mary después de ser secuestrada. Enfurecido y enloquecido, el propio Hancock procede a masacrar a todo un departamento de policía en frustración. Pero después de esta secuencia increíblemente violenta, se revela que el narrador no es el propio Hancock en absoluto.

El trágico y oscuro final de "Hancock" que no se vio en la pantalla grande

En cambio, el espectador descubre que Hancock transfirió sus poderes al hijo pequeño de la familia, Aaron, y lo envió al pasado para salvar a su madre. El incidente traumático que el narrador, Aaron, estaba hablando de presenciar, fue que sus padres tenían relaciones sexuales, y su locura desgarradora proviene de intentar y no poder salvar la vida de su madre.

Él ha pasado por esto antes y lo volverá a pasar, ya que Aaron, ahora superpoderoso, está atrapado en un bucle sin fin y no puede salvar a su madre de su destino inevitable. Es esta frustración y desesperanza lo que impulsa su trágica caída y hace inevitable el estallido de locura homicida.

El trágico y oscuro final de "Hancock" que no se vio en la pantalla grande

Pero, ¿por qué no utilizaron este final en la cinta terminada? En 2008, muy pocos éxitos de taquilla obtuvieron una calificación R, y los pocos que lo hicieron no fueron adaptaciones de cómics o historias de superhéroes. Pasaría casi una década antes de que “Joker” y “Deadpool” hicieran que las películas de cómics más oscuras y para adultos parecieran no solo viables sino rentables.

¿Hubiera cambiado la recepción si “Hancock” mostraba este trágico y oscuro final? Es posible, pero un movimiento así de arriesgado podría haber arruinado la buena taquilla que consiguió en los países de su estreno. Los productores decidieron cambiar el final y ahora “Hancock” se quedará para siempre con ese final “decepcionante” para muchos fans del personaje.

