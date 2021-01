“Love Is in the Air” es la telenovela turca que está dando de qué hablar en todo el mundo. La comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue la historia de amor de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat. Lo que empieza como una estrategia para beneficio de Serkan se convertirá, poco a poco, en una peculiar relación.

Producida por MF Yapım, dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu, “Love Is in the Air” debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que esta historia de amor ya ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity y algunas otros canales de su red.

En la ficción Hande Erçel interpreta a Eda Yıldız, una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

La actriz turca Hande Erçel es conocida en su país de origen y otros países del mundo como España, ha participado en varios proyectos para el cine y la televisión. Además, fue Miss Turquía 2012. Aquí te contamos todo sobre su vida.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca de 27 años (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017) como Hayat Uzun, junto a Burak Deniz. Gracias a este papel consiguió mucho éxito y popularidad. Incluso fue galardonada con el premio Turkey Youth Award a la Mejor Intérprete.

También interpretó el papel de Hazal en Siyah İnci y tuvo el papel de Müjde en Halka en TRT 1. Su actuación reciente fue el papel de Azize Günay en la transmisión de Azize en Kanal D junto a Buğra Gülsoy. En 2020, Erçel fue elegida para un papel principal en “Love Is in the Air” (Sen Çal Kapımı) junto con Kerem Bürsin.

Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı. (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Hande Erçel tiene pendiente su debut en el cine y lo hará como protagonistas de Mest-i Aşk, (“Intoxicado de amor”, en español), una película turca-iraní. En el elenco también estarán Shahab Hosseini, Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç, Bensu Soral y Boran Kuzum.

La bella actriz también ha participado en videos musicales. En 2017, cuando triunfaba con su papel de Hayat, decidió participar en el videoclip de un artista turco llamado Demir Yagmur.

Hande es una de las actrices más populares de Turquía y sus series se han vendido en una gran cantidad de países, gracias a esto tiene mucha popularidad logrando acumular más de 18,4 millones de seguidores en Instagram.

Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017) como Hayat Uzun, Gracias a este papel recibió el premio Turkey Youth Award a la Mejor Intérprete. (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

No solo destaca por su talento, Hande Erçel ha sido galardonada por su belleza. En diciembre de 2020, fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ránking realizado por Top Beauty World en el que superó a Deepika Padukone, Barbara Palvin, Jennifer Lawrence o Taylor Swift.

Sobre su vida persona se sabe que en febrero de 2020 Hande se comprometió con el cantante Murat Dalkilic, con quién tenía un noviazgo de tres años. Sin embargo, decidieron separarse el pasado verano sin dar detalles de su ruptura.

En los últimos meses se rumorea que Hande Erçel y su coprotagonista en “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin, tienen una relación más íntima que la meramente profesional. Estos comentarios surgen a raíz de la gran química de los actores en pantalla y las fotografías que comparten demostrando que son amigos cercanos.