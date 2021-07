Aunque no el primer papel importante de Hande Erçel no hay duda de que “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) marcó un ante y un después en la carrera de actriz turca que se caracteriza por su profesionalismo y compañerismo. Algo que aprendió de su familia.

MÁS INFORMACIÓN: 10 cosas que debes saber sobre Kerem Bürsin

La actriz y modelo tiene 27 años considera fundamental pasar tiempo con sus seres queridos. Por eso Sensacine compartió algunos aspectos importantes sobre la familia de la protagonista de la telenovela turca.

LA MADRE DE HANDE ERCEL

La madre de Hande Ercel, Aylin, falleció el 11 de enero de 2019 debido al cáncer. Ella, al igual que su hermana, tenía una estrecha relación con su progenitora. Por eso, la actriz comparte emotivos mensajes en redes sociales. “Crecimos siendo tres chicas, tres locas… Ha pasado un año desde que nos dejaste. Volvemos a ser tres chicas. Crecemos y crecemos con tus enseñanzas. Te echo de menos cada día más. Cada uno de mis pasos es para hacerte sentir un poco más orgullosa, para hacerte sonreír un poco más. Tengo suerte de que seas mi madre”.

EL PADRE DE HANDE ERCEL

Tras la muerte de su madre, Hande fue el principal apoyo de su padre, Kaya Erçel, por eso en el funeral no separó de él en ningún momento. Aunque no aparece mucho en las redes sociales de la protagonista de “Love Is in the Air” se sabe que vive en Bandirma y pasa mucho tiempo con sus dos hijas.

LA HERMANA DE HANDE ERCEL

Gamze Erçel es modelo e influencer. Usa sus redes sociales para dar trucos de belleza, cuidado de la piel y moda a sus seguidores. La hermana mayor de la actriz se graduó en Moda y Diseño textil, aunque probó suerte en la actuación en serie “Umuda Handcuffs Vurulmaz” se dio cuenta de que no era lo suyo.

La joven está casada con Caner, a quien conoció en Instagram y con quien tiene una hija, a quien llamó Aylin Mavi en honor a su abuela que falleció de cáncer.

LOS ABUELOS DE HANDE ERCEL

En una entrevista a Hola (Turquía) Hande Ercel contó que sus abuelos la criaron por unos años, por lo que tiene una fuerte conexión con ellos. “Espero que todo el mundo pueda tener una infancia como la mía. Crecí en una ciudad pequeña que tiene otras ventajas. La sensación de crecer en mi propio mundo, árboles, parques, es muy diferente”, señaló.