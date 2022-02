Si hay un tema del que todos los fanáticos de las telenovelas turcas están pendientes, es el fin de la relación de Hande Erçel con Kerem Bürsin. Aunque los protagonistas de la exitosa telenovela “Love Is in the Air”, no se han pronunciado, hay una serie de pistas que, a primera vista, confirman que después de casi dos años, el amor ya no está en el aire.

Su romance se confirmó en abril del 2021, luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se habían convertido en una de las parejas más sólidas y populares.

Desde el pasado 26 de enero del 2021, sin embargo, salieron los rumores en Turquía sobre que la pareja del momento habría terminado relación y que Hande habría cerrado toda posibilidad de reconciliación, dando así fin a una historia de amor que habías traspasado la ficción. ¿Cuáles son las señales que hacen pensar que se ha dado una ruptura?

¿QUÉ PISTAS CONFIRMAN QUE HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN ESTÁN SEPARADOS?

A continuación, las situaciones seleccionadas por el portal de Divinity que solo confirmarían que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin terminó.

La ausencia de Kerem Bürsin en el cumpleaños de su cuñada

Los medios empezaron a rumorear una posible ruptura justo después de la celebración del cumpleaños de Gamze Erçel, donde el gran ausente fue Kerem Bürsin, ya que el actor estaba muy integrado a la familia de la actriz. De hecho, el actor ni siquiera comentó las fotos que la actriz subió junto a su familia, aunque sí lo hizo en las del marido de Gamze, Caner Yıldırım, quien le etiquetó en la imagen de Hande. “¡Te adoro! Y siempre me excluyes”, escribía el actor, que no recibía ninguna respuesta de la actriz, quien sí respondía a su cuñado.

Sin interacción en redes

Aunque no han dejado de seguirse en Instagram, la pareja ha dejado de interactuar. Uno siempre comentaba o le daba like a las publicaciones del otro, peroeso ahora no existe. El último me gusta del protagonista de “Love is in the air” a Hande se produjo el pasado 15 de enero, diez días antes de que empezaran a circular los rumores. Este dato cuenta porque siempre él sumaba un corazón a las imágenes subidas por la actriz. El actor solo ha puesto una imagen y es de contenido publicitario, pero no hay ningún comentario de Hande, quien, por el contrario, se muestra más activa en sus redes. Sin embargo, aún no han dejado de seguirse.

Regalo por separado

El pasado 1 de febrero, en el cumpleaños 32 de Bige Onal, la malvada Selin de “Love is in the air”, Hande Erçel le envió un hermoso arreglo floral en su nombre y el de una amiga. ¿ Por qué no lo hizo junto con el actor? Llama la atención que el Kerem no participara en este detalle.

Silencio absoluto

Otro de dato que ha llamado la atención es el silencio de la pareja ante los insistentes rumores. Hasta el momento ninguno de los dos, que siempre han sido muy discretos, ha querido pronunciarse al respecto. No confirman ni desmienten la noticia que circula por todos los medios turcos y que cada día toma más fuerza. Bueno, si no es antes, San Valentín podría terminar de despejar cualquier duda.

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

La pareja protagonista de “Love Is in the Air”, según los medios otomanos, se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.