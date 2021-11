Una de las parejas turcas más famosas y queridas en el mundo artístico es la que conforman la actriz Hande Erçel y el actor Kerem Bürsin, quienes a la vez protagonizaron la telenovela “Love Is in the Air” que fue todo un éxito en Turquía y en muchos otros países. Precisamente, durante las grabaciones de esta producción nació esta relación sentimental.

“Love Is in the Air” relata la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

En abril del 2021 Hande Erçel y Kerem Bürsin oficializaron su relación luego de ser descubiertos en sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella fecha sus miles de fanáticos en todo el mundo han celebrado esta unión.

La historia de los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love Is in the Air se volvió la favorita de miles de personas.

LA PREGUNTA ÍNTIMA QUE LE HICIERON A HANDE ERCEL SOBRE SU RELACIÓN CON KEREM BÜRSIN

La pareja que se ha convertido en una de las más resaltantes y favoritas de muchas personas siempre viene dando que hablar y todo lo referido a ellos siempre es interesante para sus seguidores.

Fue así que se pudo conocer algunos detalles desconocidos de Hande Erçel y de su novio Kerem Bürsin, que probablemente todos desconocían.

Esta revelación se dio cuenta la actriz Hande Erçel se retiraba de la empresa que administra su negocio. En ese lugar los medios de comunicación que la esperaban lograron hacerle algunas preguntas sobre su relación de pareja.

Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja del momento.

Uno de los periodistas le preguntó sobre cómo eran los momentos íntimos con su novio Kerem Bürsin. La actriz no esperaba esta interrogante y se mostró algo sorprendida y avergonzada en ese momento.

“No, no sucedió en absoluto (…) Kerem y nuestra energía y armonía se mantienen”, respondió Hande Erçel, según la revista Medya Radar tal como lo mencionó el portal albawaba.

El mismo portal señala que según Onedio, la actriz respondió de esta manera: “Dejemos que Kerem hable de ello”.

EL VIAJE DE HANDE ERCEL A ESTADOS UNIDOS

Con la finalidad de empezar una nueva vida los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen entre sus planes viajar a los Estados Unidos y la fecha prevista para ello sería el 25 de noviembre del 2021; sin embargo, algunas semanas atrás se vio a la actriz -mediante una fotografías- en Nueva York.

En ese sentido, también se le consultó a la actriz sobre su permanencia durante algunos días en ese país.

“Fue muy bien. Fuimos de chica con chica, nos divertimos, comimos buena comida y volvimos”, precisó.

Respecto al viaje que realizó la actriz, algunas de las hipótesis señalan que ha ido a cerrar algunos contratos respecto a la mudanza o para afinar detalles del lugar donde vivirán. Por su parte, Kerm Bürsin no se ha pronunciado al respecto.

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación. “No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.