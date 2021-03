Hande Erçel es actualmente una de las actrices más famosas de la televisión turca. La actriz y modelo de 27 años da vida a Eda en “Love Is in the Air”, la serie turca que es un fenómeno mundial, logrando batir récords de audiencia y cautivar al público de más de 40 países, incluido España, donde se emite por Telecinco desde enero de este año.

“Love Is in the Air”, titulada originalmente “Sen Çal Kapımı” (“Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en español), es una comedia romántica que sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con Serkan Bolat tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca de 27 años (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Serkan Bolat le propone un trato: si acepta hacerse pasar por su prometida durante dos meses, le ayudará a pagar sus estudios, sin imaginar que lo que comienza como un plan por interés, poco a poco se convierte en una peculiar relación.

Tras el éxito de “Love Is in the Air”, Hande Erçel ahora goza de éxito y fama, además de ser la intérprete turca con más de 20 millones seguidores en Instagram. Sin embargo, la talentosa actriz empezó su carrera en la actuación hace apenas siete años y rápidamente fue abriéndose paso en la industria del entretenimiento hasta lograr brillar como lo hace hoy. En esta nota te contamos las otras series en las que ha participado.

Güneşin Kızları: “Las hijas del sol”, en español. Es una serie de televisión turca de 2015, producida por Süreç Film y emitida por Kanal D. En la historia, Hande Erçel interpretó a Selin Yılmaz, una de las tres hijas de la protagonista. Este personaje significó su primer papel principal de la televisión turca.

Hayat: Amor sin palabras. Aşk Laftan Anlamaz, en su idioma original. Es una serie de televisión turca emitida en Show TV. La ficción, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, se emitió entre el 15 de junio de 2016 y el 19 de febrero de 2017. La historia transcurre en la empresa textil Sarte, situada en Estambul, donde se produce un romance entre los protagonistas. Hande Erçel interpretó a Hayat Uzun Sarsılmaz.

Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017) como Hayat Uzun, Gracias a este papel recibió el premio Turkey Youth Award a la Mejor Intérprete. (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Siyah Inci. Es una serie de televisión turca producida por Gold Production y transmitida por Star TV , entre el 28 de septiembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018, en 20 episodios. En la ficción, Hande Erçel interpretó a Hazal, una joven que conoce a Vural, un hombre con problemas psicológicos que se obsesiona con ella.

Halka. Hande Erçel interpretó a Müjde Akay en esta historia donde la vida de dos jóvenes diferentes se une, por un oscuro pasado. Juntos irán tras la verdad, pero antes deberán enfrentar la mafia e intriga de la comunidad del anillo.

Azize. Es una serie de televisión turca del año 2019, producida por Süreç Film y emitida por Kanal D. Hande Erçel da vida a Azize Günay, una joven enfermera que en realidad se llama Melek, pero que cambió de identidad para vengarse de las personas que mataron a sus padres. Este fue su último trabajo antes del éxito de “Love is in the air”.