Harmony Gold fue la empresa que se encargó del doblaje de los primeros 5 capítulos de “Dragon Ball”, que al final solo doblaron esos pocos capítulos ya que luego fueron sustituidos por Ocean y Funimation por no haber dado un buen resultado. Esos 5 capítulos fueron quedados en el olvido y rara vez se encontraban en internet.

“Dragon Ball” es una serie legendaria. De hecho, es una de las franquicias de anime y manga más populares y conocidas del mundo. Incluso si no eres fanático del anime, es probable que tengas una familiaridad pasajera con “Dragon Ball” y sus personajes. Así que la idea de que algo de esta enorme franquicia caiga en el limbo mediático perdido es sorprendente.

El nombre Harmony Gold, sin duda, provoca un escalofrío por la columna vertebral a la mayoría de los fanáticos del anime, debido a su reputación de comprar medios japoneses y doblarlos horriblemente. Tal como lo hicieron en su oportunidad con “Dragon Ball” que hasta la actualidad los fans del anime no olvidan.

El estudio Harmony Gold ha aparecido en los titulares muchas veces por usar sus derechos de autor de “Robotech” para intentar insistir en que tienen los derechos de todos los medios de “Macross” en los EE. UU. Esto para hacerse valer el nombre y seguir obteniendo un puesto en el mercado. ¿Qué pasó exactamente con “Dragon Ball”?

¿CÓMO ES QUE HARMONY GOLD CASI DESTRUYE “DRAGON BALL”?

A inicios de la década de los años noventa, Bandai Namco tomó la decisión de llevar a Dragon Ball a toda América Latina. (Foto: Toei Animation)

Harmony Gold, así como quiso doblar “Dragon Ball”, también intentó doblar “Princesa Mágica Minky Momo y Dr. Slump”. A finales de los 80, Harmony Gold fue quien trajo los derechos de la primera serie de “Dragon Ball”, la primera y la tercera película, “Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies” y “Dragon Ball: Mystical Adventure”.

Harmony Gold dobló los primeros cinco episodios de la serie y los usó como piloto, con la esperanza de llevar la serie a la televisión estadounidense. Lamentablemente, el doblaje destruyó por completo la serie. El cambio más obvio fueron los nombres, y solo el Maestro Roshi, Tao y Chaoz escaparon de esto.

La serie inicialmente se basaba en el relato literario anónimo Viaje al Oeste. (Foto: Bandai)

Gokú fue cambiado a Zero, Bulma se convirtió en Lena y, en un movimiento que parece sacado de una serie abreviada, Korin se convirtió en Bigotes, el Gato Maravilla. Si bien conservó algunos elementos que se eliminarían de los doblajes posteriores de la serie, todo el producto se sintió barato y perdió mucho de lo que hizo de “Dragon Ball” una serie agradable.

Harmony Gold tomó “Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies” y “Dragon Ball: Mystical Adventure” y los cortó para hacer una película de 80 minutos que se transmitió en la televisión local independiente como una forma de medir la opinión pública. La mayoría de las veces pasó desapercibida, por lo que no estamos seguros de qué estaciones tenían estas transmisiones.

En el mundo de Dragon Ball no hay nacionalidades ni países. (Foto: Toei Animation)

Las pruebas aparentemente fracasaron y el público no pareció interesado. Harmony Gold no estaba contento con la reacción y descartó la idea de crear más contenido de “Dragon Ball”. Sin embargo, este doblaje tuvo un efecto duradero fuera de Estados Unidos.

El primer doblaje en español latinoamericano y en portugués brasileño de “Dragon Ball” utilizó imágenes de Harmony Gold, lo que significa que los primeros cinco episodios mantuvieron sus cambios visuales y censura.

Gokú empezó a vestir su uniforme de Kame Sennin color naranja (en la animación a veces es rojo) en el capítulo 33 del manga del tomo 3. Para representar a su estilo marcial durante su primer Tenkaichi Budōkai. . (Foto: Vix)

Ese fue el final de Harmony Gold con “Dragon Ball”. Si bien algunos registros de las transmisiones en televisión estuvieron durante un tiempo, en su mayoría fueron olvidados. Con el tiempo, todo se escapó de la conciencia colectiva del fandom, especialmente cuando Funimation adquirió los derechos y comenzó a hacer doblajes de alta calidad y de fácil acceso.

En el año 2020, un miembro de la comunidad de fanáticos de “Dragon Ball” rastreó el primer episodio del doblaje y lo publicó en línea, dando a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de esta rareza histórica. El doblaje de Harmony Gold es un gran ejemplo de la industria del anime occidental a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990.

En la animación se utilizó una tonalidad celeste opaco para el cabello de Bulma ya que en el capítulo 1 del manga tenía ese color, sin embargo Toriyama utilizó diferentes colores, como ser el violeta, verde azulado o azul metálico. (Foto: Vix)

Fue una época antes de que las traducciones simples fueran viables. Debido a esto, las grandes empresas de distribución buscaban formas de convertir los programas más populares de Japón en cosas que generaran mucho dinero en Estados Unidos. Si bien Funimation demostraría más tarde que “Dragon Ball” era ampliamente atractivo fuera de Japón, no era una apuesta segura.

En todo caso si al final hubiese sido Harmony Gold quien terminara de hacer los doblajes de “Dragon Ball”, en estos momentos sin lugar a dudas el fandom estaría entusiasmado y recordaría con nostalgia a Zero en lugar de Gokú.

OPENING ORIGINAL “ZERO Y EL DRAGON” HARMONY GOLD

Pese a que “Zero y el dragón” no fue en sí lo que todos se esperaban que fuese ante el público, Bandai siempre confió en que la serie sería un éxito y decidió contratar otro estudio de doblaje para relanzar el anime con un nuevo y mejorado doblaje.