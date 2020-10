El mundo mágico de Harry Potter , creado por J.K Rowling, en un éxito en todo el mundo. Tanto los libros como las ocho películas que llegaron a las salas de cine se convirtieron en un furor de masas. Entre los años 2001 y 2011, las películas de Harry Potter recaudaron millones de dólares y conquistaron el corazón de grandes y chicos.

En el mundo del cine el tiempo es oro. A menudo hay escenas que son eliminadas del corte final, ya sea por limitaciones de tiempo, un mejor flujo u otras razones. Aunque las escenas eliminadas no dejan mucho atrás en términos de detalles importantes, existen ocasiones en que habría servido para contar mejor la historia. El sitio web “Screenrant” recoge las mejores escenas eliminadas de las ocho películas de Harry Potter .

JK Rowling comenzó a lanzar novelas de Harry Potter en 1997 y la primera adaptación cinematográfica fue en los cines solo cuatro años después (Foto: Harry Potter)

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL (2001): Aquí Albus Dumbledore explica los peligros del Espejo de Erised. Él revela cómo puede llevar a las personas a una depresión profunda, dado que muestra lo que más codician. Pero lo que la película no muestra el momento en que Harry está sumido en sus pensamientos y Ron Weasley lo insta a que no vuelva a visitar el Espejo, temeroso del impacto mental que esto podría tener. Esta escena no llegó a verse en la pantalla grande.

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (2002): ¿Por qué la gente creería automáticamente en la palabra de Tom Riddle contra Rubeus Hagrid? Después de todo, sin pruebas de la existencia de un monstruo, parecía algo ilógico que la gente automáticamente estuviera de acuerdo con Riddle en que Hagrid estaba detrás de la apertura de la Cámara. Sin embargo, una escena de corte garantiza que este no sea el caso. El clip muestra a Ron explicando todo sobre Riddle a Harry y Hermione, revelando que una vez recibió un premio por servicios especiales a Hogwarts hace 50 años.

HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN (2004): En la película hay un incidente dramático cuando la Dama Gorda revela que Sirius Black intentó irrumpir en la Torre de Gryffindor. Sin embargo, hay una escena eliminada que es mucho más precisa en comparación con el material original. En ella, Ron se despierta en un estado de terror absoluto y detalla cómo Sirius irrumpió en el dormitorio de los chicos y se pegó a su cama específicamente, cortando las cortinas después de que él retumbó. También se reveló que el descuido de Neville Longbottom hizo que el convicto de Azkaban adquiriera las contraseñas necesarias para ingresar.

HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO (2005): La muerte de Barty Crouch Sr en el Cáliz de Fuego se pasa por alto. Después de que su cuerpo es descubierto por Harry, Ron y Hermione, nunca llegamos a verlos hablar sobre el incidente. En cambio, hay un momento de corte que muestra al trío inmerso en una conversación sobre la muerte de Crouch y cómo no puede ser una coincidencia debido a los otros sucesos extraños, como que Harry ingresó en el Torneo de los Tres Magos, su cicatriz ardía y tenía sueños que muestran a Lord Voldemort conspirando.

La saga cinematográfica de Harry Potter tiene ocho películas (Foto: Harry Potter)

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX (2007): La mejor escena eliminada de la quinta película es la que muestra a Harry entrando en la oficina de Dumbledore poco antes de su conversación sobre la Profecía. Antes de caminar hacia el director de Hogwarts, se toma un momento para mirar alrededor de la habitación. Hay huevos de Pascua en abundancia sobre su viaje hasta la fecha, con el Sombrero Seleccionador y la vieja espada de Godric Gryffindor a la vista.

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE (2009): Hay un bonito montaje musical que muestra a Minerva McGonagall instando a los estudiantes a regresar a sus salas comunes, notando el oscuro y ominoso cielo negro arriba al mismo tiempo, mientras Draco Malfoy también está acostado en la enfermería.El momento recortado de esta película es, básicamente, una versión más larga. Muestra a Severus Snape sumido en sus pensamientos, así como a Filius Filtwick componiendo musicalmente a sus alumnos, consciente de que se avecinan problemas.

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 1 (2010): Los Dursley son personajes muy destacados de La Piedra Filosofal, La cámara secreta y el Prisionero de Azkaban. Sin embargo, su presencia en el resto de películas disminuye a tal punto que finalmente ya no hablan. No escuchamos a Vernon, Petunia o Dudley decirle una sola cosa a Harry, incluso cuando se despiden de él al comienzo de “Las Reliquias De La Muerte - Parte 1”.

Sin embargo, hay una escena eliminada conmovedora que involucra a Harry y Dudley. Dudley agradece a su primo por salvarle la vida dos años antes e insiste en que no le desagrada su pariente, a pesar de que le ha dado años de malos tratos.

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE 2- PARTE 2: Los cuerpos de Remus Lupin y Nymphadora Tonks se ven tendidos en el suelo del Gran Comedor en las Reliquias de la Muerte: Parte 2. Los espectadores tienen un segundo para ver el par por última vez y eso es todo. Sin embargo, hay una escena eliminada en el que Lupin y Tonks hablan por última vez. Tonks insiste en que preferiría estar al lado de su esposo en la batalla que simplemente quedarse fuera de la guerra, y se abrazan, decididos a sobrevivir por el bien de su hijo recién nacido, Teddy.

El mundo mágico de Harry Potter, creado por J.K Rowling, en un éxito en todo el mundo (Foto: Harry Potter)

