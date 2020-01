Cuando a inicios del anterior año Lizzo estrenó su tercer disco ‘Cuz I Love You’, la crítica saltó de la emoción por un disco pop y de R&B que hablaba del empoderamiento y la aceptación física que la cantante propone en todas sus letras que, aparte de brillantes, son todas compuestas íntegramente por ella misma.

Sin embargo, por su calidad de funk, un género que ha ganado terreno musical dentro de las últimas tendencias musicales, la canción “Juice” ha recibido gran parte de los aplausos.

Uno de aquellos que no dudó mostrar su afecto por la canción de la intérprete de Detroit es el ex One Direction, Harry Styles, quien ya en una oportunidad hizo su versión de esta en la tan famosa sección de covers de la BBC Radio 1.

Pues la sorpresa máxima se dio el día de ayer por la noche cuando en la última presentación de Lizzo en Miami Beach, Florida (Estados Unidos), cuando la cantante estaba a punto de interpretar su éxito en escuchas “Juice”, el cantante británico salió detrás y la gente estalló de la emoción.

Los registros se han convertido en virales en redes sociales como Twitter e Instagram.

Este video me ha hecho la persona más feliz el día de hoy pic.twitter.com/Q8PZXKOepl — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) January 31, 2020

