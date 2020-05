Pedro Fernández es uno de los artistas más queridos de México. El actor alcanzó la fama internacional por la película “La niña de la mochila azul”, cuando apenas tenía 12 años. Con el tiempo, consolidó su carrera como cantante de música ranchera, además se mantuvo vigente en el cine y como galán de telenovelas. En el 2014, protagonizó “Hasta el fin del mundo” junto a la actriz Marjorie de Sousa.

La telenovela mexicana se convirtió en una de las más vistas de Televisa del 2014, donde Pedro Fernández interpretó al personaje estelar de Chava Cruz, robándose el cariño del público. Sin embargo, tres meses después del lanzamiento de esta producción de Nicandro Díaz, el actor anunció su salida intempestiva, sin darse ninguna explicación satisfactoria.

Pedro Fernández y Marjorie de Sousa fueron protagonistas de "Hasta el fin del mundo", en 2014 (Foto: Televisa)

La abrupta salida de Pedro Fernández de la telenovela “Hasta el fin del mundo” se convirtió en motivo de controversia. Si bien, el cantante informó que su renuncia se debía a motivos de salud, lo rumores apuntaban a los celos de su esposa Rebeca hacia la protagonista Marjorie de Sousa como la verdadera razón de dicha partida. Ahora, el intérprete termina con la polémica y explica los motivos que lo llevaron a abandonar la ficción.

¿POR QUÉ PEDRO FERNÁNDEZ ABANDONÓ LA TELENOVELA “HASTA EL FIN DEL MUNDO”?

A cinco años de su inesperada salida de la telenovela “Hasta el fin del mundo”, Pedro Fernández se sinceró sobre lo sucedido en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde el actor y cantante mexicano habló del tema.

"Había gente que le echó la culpa a mi mujer, buscando cualquier cantidad de cosas a quien decirle, primero que estaba yo peleado con alguien en la producción […] El tema no pasó por ahí", dejó claro el también protagonista de la telenovela “Hasta que el dinero nos separe”

"Si yo no me llevo bien con algún compañero ante todo hay un respeto, pero mal no me voy a llevar, simplemente no le caigo bien [y] no pasa nada porque no somos moneditas de oro. Habrá algún compañero que dice ‘a mí Pedro me cae gordo y punto’ pues es muy respetable y no pasa nada, pero no por eso nos vamos a pelear. Afortunadamente la verdad es que me llevó muy bien con la mayor parte de los compañeros", aclaró.

Pedro Fernández, que tiene más de 600 mil seguidores en Instagram, reiteró que su mujer no tuvo nada que ver con su salida de la telenovela como tanto se llegó a rumorar en su momento. Además, confesó que esos comentarios le hicieron daño a su esposa, quien sufrió ataques a través de las redes sociales.

"Cómo la atacaron, pobrecita, sin deberla ni temerla le atizaba todo el mundo y [decían] ‘no que porque es celosa…’. Y la verdad es que si alguien sufrió con la salida de esa novela fue mi mujer, mi mujer sufrió mucho, mucho. Si yo te platicara todo ese tema", explicó Pedro.

Pedro Fernández interpretó al personaje estelar de Chava Cruz (Foto: Instagram)

PEDRO FERNÁNDEZ Y SU RELACIÓN CON TELEVISA

El actor también habló de cómo quedó su relación con Televisa a raíz de su salida abrupta de la telenovela.

"Entendí en un momento que a pesar de que se dio una explicación la empresa manifestó o expresó de alguna manera una inconformidad, no estaba bien conmigo, o sea sí lo entendí, pero no lo entendí", se sinceró. "A la distancia más que decirte el por qué y lo que resultó como a consecuencia de eso lo único que te puedo decir es que fue lo mejor que pudo haberse hecho", dijo Fernández, quien hoy solo tiene palabras de agradecimiento para la empresa mexicana.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para Televisa. La empresa a mí pues de alguna manera me vio nacer porque yo con Siempre en domingo presenté ‘La de la mochila azul’ y fue en Televisa. Todo lo que hice a lo largo de todos estos años la mayor parte que se llame televisión pues yo creo que el 97% ha sido para Televisa. La empresa ha confiado en mí en diferentes proyectos […] Imagínate qué puedo yo decir de la empresa si no es gracias, gracias por cómo me han arropado, gracias por cómo me han apoyado, gracias porque han pensado en diferentes momentos puntualmente en mí para imagen para algún proyecto en específico".

Pedro Fernández y Marjorie de Sousa protagonizaron la telenovela "Hasta el fin del mundo", pero a tres meses de su estreno, tuvieron que cambiar de protagonista (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO MARJORIE DE SOUSA SOBRE LA SALIDA DE PEDRO FERNÁNDEZ?

A cinco años de esos hechos, De Sousa por fin habló abiertamente sobre el tema en una entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Cuando me enteré lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo”, comentó.

“Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio nunca supimos”, añadió.

Sobre los supuestos celos de la esposa de Pedro y sus hijas, Marjorie explicó: “No pasó eso. Ella (fue) superlinda también. Sus hijas siempre estaban en los llamados. A lo mejor fue un tema personal que es lo más seguro y pues se tiene que respetar”.

Se dijo que la esposa y las hijas de Pedro estaban celosas de Marjorie, pero él aseguró que su salida de la telenovela fue por cuestiones de salud (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO PEDRO FERNÁNDEZ EN EL 2014 TRAS SU SALIDA DE “HASTA EL FIN DEL MUNDO”?

En el 2014, el también cantante reiteró que tuvo que dejar la telenovela a causa de los problemas de salud, producto de un intenso ritmo de trabajo a lo largo de poco más de cinco años, cuya consecuencia fue una importante descompensación que se acrecentó a últimas fechas.

“Baje un poquito más de nueve kilos. Siempre he sido delgado y a lo mejor por eso no me alarmaba tanto; pero me alarmé un poco cuando vi que la cintura ya no era 29 ni 28, era 27. Me alarmé todavía un poco más cuando empecé a sentir una serie de mareos, tres meses atrás. Médicamente hablando la instrucción fue: ‘tienes que parar, tienes que descansar, tienes que dormir'”, concluyó.

Asimismo, Fernández explicó que su esposa Rebeca lo apoya incondicionalmente en todas las facetas de su carrera, incluso lo impulsa para compartir escena con mujeres bellas sin mostrar celos como se ha asegurado. Por ello, confesó estar desconcertado por el surgimiento de ese rumor.

“Claro que no (hubo celos de su esposa hacia Marjorie de Sousa); si hubiese sido ese el motivo, cuántas cosas hubiera dejado de hacer. Nunca hubiera podido trabajar con Ninel Conde, con Patricia Navidad; no hubiera podido hacer la novela con Itatí (Cantoral), la novela con Maite (Perroni); trabajar con Malillany Marín o con Luz Elena González, mujeres que son guapas, muy guapas, además son grandes actrices. No es ese el motivo”, aclaró Fernández en entrevista al programa de televisión mexicano No lo cuentes.

La abrupta salida de Pedro Fernández de la telenovela Hasta el fin del mundo, donde interpretaba el personaje estelar de Chava Cruz, se convirtió en motivo de controversia (Foto: Instagram)

