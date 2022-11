“Hasta los huesos” (”Bones and All”) es la nueva película de Luca Guadagnino. Como sabemos, el director es famoso por obras como “Suspiria” y “Call Me by Your Name”, cinta protagonizada por Armie Hammer y Timothée Chalamet.

Precisamente, este último intérprete es una de las estrellas del reciente estreno del realizador, una producción que se lanzó el pasado 18 de noviembre en salas estadounidenses y que narra la historia del amor de dos jóvenes que luchan por sobrevivir al margen de la sociedad.

Además de Chalamet, estrellas como Taylor Russell y Mark Rylance forman parte del elenco de la ficción. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de “Bones and All”? A continuación, descubre quién es quién en el largometraje de Luca Guadagnino.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HASTA LOS HUESOS”?

1. Taylor Russell como Maren Yearly

Taylor Russell le da vida a Maren Yearly, la protagonista del relato. Ella inicia un viaje para encontrar a su madre biológica, a quien no recuerda. Además, tiene impulsos caníbales que comparte con varias personas que conoce a lo largo de su recorrido.

La actriz recibió el premio a Mejor actriz Emergente del Festival de Cine de Venecia por este papel. Entre sus trabajos previos, destacan “Lost in Space” y “Escape Room”.

Taylor Russell como Maren Yearly en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

2. Timothée Chalamet como Lee

Timothée Chalamet fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor gracias a su rol en la película “Call Me by Your Name” de Guadagnino. Ahora, en esta película, interpreta a Lee, un caníbal mucho más experimentado que inicia una relación con Maren.

El artista franco-estadounidense ha participado previamente en los proyectos “Dune” de Denis Villeneuve y “Lady Bird” y “Little Women” de Greta Gerwig.

Timothée Chalamet interpreta a Lee en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

3. Mark Rylance como Sully

Mark Rylance es un notable actor británico, ganador del Oscar y tres premios Tony. En la cinta, le da vida a Sully. Él es el primer caníbal que le explica a nuestra protagonista que existen más personas como ella. Sin embargo, se convierte en una figura aterradora cuando Maren se niega a seguirlo.

Mark Rylance como Sully en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

4. Michael Stuhlbarg como Jake

Michael Stuhlbarg es otro de los intérpretes galardonados que participa en “Hasta los huesos”. El artista premiado con el Screen Actors Guild Award a Mejor Actor se pone en la piel de Jake, un caníbal trastornado y terrorífico que se cruza con Maren y Lee en el viaje.

Michael Stuhlbarg como Jake en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

5. André Holland como Frank

André Holland le da vida a Frank en la película. Es el padre de Maren, quien descubrió sus tendencias caníbales cuando ella era muy joven. El hombre protege a su hija hasta que esta cumple 18 años. Antes de dejarla, le da algo de dinero, su certificado de nacimiento y el registro del alcance de sus compulsiones.

André Holland como Frank en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

6. David Gordon Green como Brad

Brad es un hombre que viaja con Jake, descrito como un “groupie” por su propio compañero. El actor que lo interpreta es David Gordon Green, famoso por ser el director de la trilogía que componen las cintas: “Halloween”, “Halloween Kills” y “Halloween Ends”.

David Gordon Green como Brad en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

7. Chloë Sevigny como Janelle Yearly

Chloë Sevigny le da vida a Janelle Yearly, la madre de Maren. Pese a su breve aparición en la cinta, este personaje es muy importante para la trama, ya que explica el origen de los impulsos de la protagonista.

Chloë Sevigny como Janelle Yearly en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

8. Jessica Harper

Jessica Harper se pone en la piel de Barbara Kerns, la abuela de Maren y quien le dice dónde encontrar a su madre. Los trabajos previos de esta actriz incluyen “Phantom of the Paradise” y “Suspiria”.

Otros actores que forman parte del reparto:

Anna Cobb como Kayla, la hermana de Lee que está molesta con él por no estar nunca cerca.

la hermana de Lee que está molesta con él por no estar nunca cerca. Sean Bridgers como Barry Cook , el personaje cuya muerte hace que Maren y Lee se conozcan.

, el personaje cuya muerte hace que Maren y Lee se conozcan. Jake Horowitz como Lance , un trabajador del carnaval a quien Lee recoge.

, un trabajador del carnaval a quien Lee recoge. Kendle Coffey como Sherry, una de las asistentes a la fiesta de pijamas de Maren.

una de las asistentes a la fiesta de pijamas de Maren. Madeleine Hall como Kim, otras de de las asistentes a la fiesta de pijamas de Maren.

otras de de las asistentes a la fiesta de pijamas de Maren. Ellie Parker como Jackie , la tercera de las asistentes a la fiesta de pijamas de Maren.

, la tercera de las asistentes a la fiesta de pijamas de Maren. Francesca Scorsese, como un papel todavía no revelado.

El poster de la película "Hasta los huesos " (Foto: Frenesy Film Company)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “HASTA LOS HUESOS”?

La película “Hasta los huesos” se estrena el viernes 2 de diciembre en las salas de cine a nivel internacional. Aún no se sabe si la cinta formará parte del catálogo de alguna plataforma de streaming. De ser así, probablemente se podrá disfrutar de manera online a partir de enero de 2023.

A continuación, puedes ver el tráiler oficial de “Hasta los huesos”: