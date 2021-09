Luego del éxito de “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If”, Disney Plus y Marvel preparan el estreno de su quinta serie, “Hawkeye”, que contará con seis capítulos y narrará cómo Clint Barton (Jeremy Renner) conoció a su discípula Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

La serie que tiene lugar después de los eventos de la película “Avengers: Endgame” (2019) se basa en los cómics de Matt Fraction, David Aja y Javier Pulido que se centran en la vida de Barton lejos de Los Vengadores, aislado del mundo, pero siempre ayudando a mantener su vecindario seguro.

Luego de varias postergaciones debido a la pandemia de Covid-19, el rodaje de “Hawkeye” comenzó a principios de diciembre de 2020 y concluyó el 21 de abril de 2021 en la Ciudad de Nueva York, con la dirección de Bert & Bertie y Rhys Thomas, y Eric Steelberg como director de fotografía. Las fotos del set indican que la ficción ocurriría durante la temporada navideña.

Clint Barton será el mentor de Kate Bishop en "Hawkeye" (Foto: Disney+/ Marvel Studios)

HISTORIA DE “HAWKEYE”

De acuerdo a sinopsis oficial de “Hawkeye”, “el ex Vengador Clint Barton tiene una misión aparentemente simple en una Nueva York post-Endgame: volver con su familia para Navidad. ¿Es posible? Quizás con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en superhéroe. Los dos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con descarrilar mucho más que el espíritu festivo navideño”.

¿Cómo se relacionará con “Black Widow”? En la escena post-créditos de dicha película, la misteriosa Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) se presenta ante Yelena Belova y le pregunta si desea vengarse del hombre responsable de la muerte de Natasha Romanoff. Luego le muestra una foto de Clint Barton.

Aunque los fans saben que Clint intentó salvar a Nat y sacrificarse en su lugar, Yelena no tiene ni idea, por lo tanto, probablemente irá tras él en busca de venganza, y ¿Bishop intervendrá en la batalla?

TRÁILER DE “HAWKEYE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “HAWKEYE”

Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye

Hailee Steinfeld como Kate Bishop

Vera Farmiga como Eleanor Bishop

Fra Fee como Kazi

Tony Dalton como Jack Duquesne

Zahn McClarnon como William Lopez

Brian d’Arcy James

Alaqua Cox como Maya Lopez / Echo

Florence Pugh como Yelena Belova

Ben Sakamoto como Cooper

Ava Russo como Lila

Cade Woodward como Nathaniel

Liana Ramirez

Avrill Gomez

Vera Farmiga interpreta a Eleanor Bishop en "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

EQUIPO CREATIVO DE “HAWKEYE”

Creador: Jonathan Igla

Productores ejecutivos: Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Trinh Tran, Rhys Thomas

Jonathan Igla

Cinematografía: Eric Steelberg

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HAWKEYE”?

“Hawkeye” se estrenará el 24 de noviembre de 2021 en Disney Plus como parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).