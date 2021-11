“Hawkeye” es la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que se estrenará muy pronto en Disney Plus. Así como “Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If…?” se espera que esta producción también sea un éxito. Aquí te contamos el día de su estreno y a qué hora podrás verla.

“Hawkeye es una serie de Marvel que se centra en la historia del superhéroe Clint Barton que se encuentra viviendo en Nueva York tras los acontecimientos de Avengers: Endgame luego del blip. Ahora como un ex Vengador debe trabajar junto con la joven Kate Bishop para enfrentarse a los enemigos de su tiempo pasado como Ronin para poder volver con su familia a tiempo para Navidad”, nos dice la sinopsis oficial.

La serie está protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton/Ojo de Halcón y Hailee Steinfeld como Kate Bishop. Asimismo, aparecerán otras figuras como Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox.

FECHA DE ESTRENO DE “HAWKEYE”

La nueva serie de Marvel debutará en la plataforma de Disney Plus este miércoles 24 de noviembre y solo los afiliados al servicio de suscripción podrán disfrutar de este estreno. Esta producción se podrá ver en dispositivos como los smartphones iOS y Android, Smart TV o consolas PS4, Xbox One, Xbox Series y PS5.

HORA DE ESTRENO DE “HAWKEYE” EN DISNEY PLUS

Si te encuentras en México, podrás ver la nueva serie de Disney desde las 2:00 horas del día 24 de noviembre. Mientras tanto, para los que están en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador el horario establecido son las 3:00 horas.

Por su parte el mismo miércoles la producción de Marvel podrá verse en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay desde las 5:00 horas.

Para los que quieran ver Wakeye y se ubican en España podrán ver desde las 9:00 horas del día 25 de noviembre, a través de la plataforma de Disney Plus.

CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ “HAWKEYE”

La serie de Marvel tiene un total de seis episodios, los cuales se irán emitiendo uno por semana. Pero, la novedad en sus primeros días de estreno estaría en que se transmitirán dos capítulos, los cuales durarán aproximadamente 45 minutos cada uno, como ya es habitual en otras producciones del UCM. Aquí te dejamos el calendario completo para que no te pierdas ningún detalle:

Capítulo 1 de Hawkeye: 24 de noviembre.

Capítulo 2 de Hawkeye: 24 de noviembre.

Capítulo 3 de Hawkeye: 1 de diciembre.

Capítulo 4 de Hawkeye: 8 de diciembre.

Capítulo 5 de Hawkeye: 15 de diciembre.

Capítulo 6 de Hawkeye: 22 de diciembre.

Vera Farmiga interpreta a Eleanor Bishop en "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios / Disney+)

ACTORES Y PERSONAJES DE “HAWKEYE”

Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye

Hailee Steinfeld como Kate Bishop

Vera Farmiga como Eleanor Bishop

Fra Fee como Kazi

Tony Dalton como Jack Duquesne

Zahn McClarnon como William Lopez

Brian d’Arcy James

Alaqua Cox como Maya Lopez / Echo

Florence Pugh como Yelena Belova

Ben Sakamoto como Cooper

Ava Russo como Lila

Cade Woodward como Nathaniel

Liana Ramirez

Avrill Gomez