¿Cuál es la explicación de “Rogers The Musical” de los Avengers? El primer capítulo de “Hawkeye”, la nueva serie de Disney Plus sobre el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), ha sido bien recibida por la crítica especializada y el público en general, porque no solo entrega otro tipo de estilo con la historia del personaje protagonizado por Jeremy Renner, sino que también incluye a Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un nuevo y atractivo personaje.

Por supuesto que, con cada nuevo material del MCU, surgen las preguntas, teorías y otros aspectos que observan meticulosamente los fanáticos. Las referencias, por supuesto, son la marca más significativa de este tipo de producciones internacionales.

Por ello, la recién estrenada serie sobre Hawkeye no se escapa de esto, sobre todo por la inclusión del musical dedicado a Steve Rogers, el Capitán América, y los Avengers, al que Clint Barton asiste en Nueva York junto a sus hijos, dos años después de los eventos de “Avengers: Endgame”.

La puesta en escena de Broadway ha sido creada por Marc Shaiman y Scott Wittman, dos grandes nombres del teatro que ya han brillado con “El regreso de Mary Poppins”, “Hairspray”, entre otros. Pero esta pieza tiene mucho más que contar por la explicación que hay detrás de su aparición en “Hawkeye”.

El poster del musical en "Hawkeye". (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

¿QUÉ SE SABE DE LA EXPLICACIÓN DE “ROGERS THE MUSICAL” EN “HAWKEYE”?

“Rogers The Musical”, aparecido en “Hakweye”, la nueva serie del MCU en Disney Plus, tiene una serie de referencias no solo con Avengers, sino también con “Hamilton”, el musical que se enfoca en uno de los fundadores de Estados Unidos. La primera analogía que se encuentra, tanto en los carteles de ambas piezas, son evidentes, como en los posters y en la escenografía.

Ambos, además, están enfocados en dos figuras que fueron fundamentales para la formación de Estados Unidos en sus distintos universos, por supuesto. Jonathan Igla, uno de los creadores de la nueva producción, contó que se le ocurrió mezclar las referencias de ambas puestas en escena cuando vio una valla publicitaria de “Hamilton” desde su automóvil.

Mientras que “Rogers The Musical” tiene una serie de referencias sobre cómo Los Vengadores salvaron Nueva York y cómo también fueron culpados de la destrucción de dicha ciudad. Aunque se enfoca en la figura de Steve Rogers, el Capitán América, también le da bastante notoriedad a Ant-Man, Hulk, entre otros personajes del MCU.

¿QUIÉN ES KATE BISHOP?

En la serie de Disney Plus, Kate Bishop es una joven de una familia adinerada que se convierte en una admiradora de Clint Barton, así que se propone ser otro héroe con arco y flecha, primero adoptando la identidad de Ronin y luego luchando junto a él contra un complot criminal.

Katherine Elizabeth Bishop, creada por el escritor Allan Heinberg y el artista Jim Cheung, apareció en los cómics de de Marvel en “Young Avengers” #1 (abril de 2005). Ella es el tercer personaje y la primera mujer en tomar el nombre de Hawkeye, después de Clint Barton de los Vengadores y Wyatt McDonald del Escuadrón Supremo.

Tras la muerte de su madre y los crímenes de su padre, Kate Bishop rechazó la riqueza familiar y siguió los pasos de Clint Barton cuando se creía que estaba muerto. Cuando fue parte de los Jóvenes Vengadores se ganó la aprobación del propio Capitán América.

Después del regreso de Clint, Kate se une a él, se muda a Los Ángeles y opera como investigadora privada sin licencia y como heroína a sueldo. En ocasiones, la conexión entre ellos se complica, pero siempre se reconcilian porque ella considera a Clint como su familia.

Entre sus principales aliados están sus compañeros de equipo pasados: Iron Lad, Hulkling, Wiccan, Speed, Miss America, Patriot, Prodigy, Stature, Vision, Noh-Varr y Loki. Además, Kate se ha relacionado románticamente con Patriot y Noh-Varr al mismo tiempo que comparte una conexión menos seria con Speed.

Está en muy buenos términos con Wolverine, Honey Badger y Deadpool, y desde que abrió Hawkeye Investigations en Los Ángeles, ha encontrado amigos como Ramone y Johnny Watts, Quincy “Quinn” Bradford III y Mikka Nguyen.

¿QUIÉN ES ECHO?

De acuerdo a la información de Marvel, Maya López era una niña cuando su padre Willie ‘Crazy Horse’ Lincoln fue asesinado por su socio Kingpin. Antes de morir, dejó una huella de sangre en el rostro de su hija y le pidió a Fisk que la criara. Cuando este último cree que la pequeña tiene una discapacidad mental la envía a una escuela para personas con problemas de aprendizaje.

Sin embargo, Maya es capaz de replicar completamente una canción en el piano y es trasladada a una escuela para los prodigios y se convierte en una mujer talentosa. Al visitar la tumba de su padre con Fisk, este le dice que fue Daredevil quien asesinó a Willie, así que ella va tras él.

Más tarde, Maya se enamoró de Matt Murdock y tomó la apariencia de Echo para Daredevil, sin saber que su novio y su enemigo eran la misma persona. De hecho, estuvo a punto de matarlo, pero tras descubrir su identidad y las mentiras de Kingpin, enfrentó al socio de su padre y le disparó en la cara.

Después de todo eso, Maya Lopez huyó de los Estados Unidos. Al volver, buscó a Matt Murdock, pero ya estaba con una mujer ciega llamada Milla Donovan. Para encontrar paz, recurrió al Jefe, el viejo amigo de su padre, quien la envió en un Vision Quest para calmar su alma, así Echo conoció a Wolverine e hizo las paces con su pasado.

Por recomendación de Daredevil, Maya se unió a los Avengers como Ronin y fue fundamental para derrotar a Hydra, la Mano y Madame Hydra.

Tráiler de "Hawkeye", serie de Disney Plus y Marvel