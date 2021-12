“Hawkeye”, serie de Marvel y Disney Plus protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton/Ojo de Halcón y Hailee Steinfeld como Kate Bishop, se estrenó el 24 de noviembre de 2021 y terminó recién el 22 de diciembre, pero los fanáticos ya preguntan por una segunda entrega.

En sus seis primeros episodios, la ficción sigue la historia del superhéroe Clint Barton que se encuentra viviendo en Nueva York tras los acontecimientos de “Avengers: Endgame” luego del blip. Como un ex Vengador debe trabajar junto con la joven Kate Bishop para enfrentarse a los enemigos de su tiempo pasado como Ronin para poder volver con su familia a tiempo para Navidad.

Además, “Hawkeye” trae nuevos personajes al MCU como Maya Lopez, y marca el regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin. Entonces, ¿habrá nueva temporada de esta serie?

Yelena Belova estaba dispuesta a todo para asesinar a Clint Barton (Foto: Disney+)

“HAWKEYE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Disney no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie de Marvel, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que las aventuras de Clint Barton y Kate Bishop continúen en una nueva tanda de episodios.

Tal vez tenga el mismo destino que “Loki” y “What if...?” que fueron renovadas poco después del final de sus primeras temporadas. Al respecto, el dúo de directoras Bert & Bertie le dijeron a Buzzfeed que:

“Es emocionante escuchar a los fanáticos clamar por una temporada 2. No podemos decir nada. Creo que es entonces cuando sabes que estás haciendo algo bien y que la gente está realmente satisfecha. Han estado presentes en esta montaña rusa y quieren más. Más Kate, más Yelena, más de todo. Es el Universo Cinematográfico de Marvel, así que estas historias continúan, ¿verdad?”.

Aunque la plataforma streaming no renueve “Hawkeye” eso no significa que Clint, Kate y Yelena no vuelvan a aparecer en otros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Según el productor Trinh Tran, Renner aún podría tener algún tipo de futuro en el MCU. “Siempre hay nuevas historias que contar, especialmente con Clint Barton. Hay mucho más que explorar. Tendremos que esperar y ver qué sucede, pero es increíble trabajar con Jeremy. Ama a su personaje. Es la única persona que realmente sabe quién es Clint Barton. Creo que hay posibilidades. Ya veremos”, explicó a CinePOP.

Kate Bishop y Clint Barton luchando como equipo al final de "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “HAWKEYE”?

Si Disney Plus confirma una segunda temporada de “Hawkeye” lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2023 o incluso después.