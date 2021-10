CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de 2017 de Stephanie Perkins, “Hay alguien en tu casa” (“There Someone Inside Your House” en su idioma original) es una película de slasher dirigida por Patrick Brice, a partir de un guion de Henry Gayden. La cinta de Netflix sigue la historia de Makani Young, una adolescente que se muda desde Hawai para terminar sus estudios en el Instituto Osborne, donde empieza una oleada de horribles asesinatos.

Mientras sus compañeros de clase en Osborne High son atacados por un desconocido con una máscara de la cara de la víctima, Makani, que teme por su vida y las de sus amigos, intenta descubrir su identidad del despiadado asesino antes de convertirse en el objetivo y que sus oscuros secretos también salgan a la luz.

Luego de los dos primeros ataques, Zach, el hijo de un poderoso y odiado empresario, organiza una fiesta en su casa con la intención de que todos compartan sus secretos y estar un paso adelante del asesino, sin embargo, lo único que consigue es Rodrigo, uno de los amigos de Makani, se convierta en la siguiente víctima.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HAY ALGUIEN EN TU CASA”?

Debido a su actitud y a que su hermano es policía, Alex empieza a sospechar de Ollie. Makani, quien tiene un amorío secreto con él, intenta defenderlo, pero tras ser atacada después de una discusión con él también lo señala como culpable.

Aunque sobrevive al ataque del asesino enmascarado Makani no puede evitar que todos conozcan su secreto: empujó a una compañera al fuego y le provocó quemaduras graves. No obstante, sus amigos no la abandonan y le permiten explicar que ese trágico incidente ocurrió en medio de una novatada organizada por otras porristas que las obligaron a beber alcohol y a pelear entre ellas. Por eso, luego de enfrentar un proceso judicial, decidió mudarse a Nebraska.

Con la tranquilidad de que el asesino está encerrado, los ciudadanos, incluidos los estudiantes del el Instituto Osborne, se preparan para el gran festival de la cosecha. El problema es que Ollie es liberado y busca a Makani en la escuela. Mientras intenta escapar, se topa con Caleb, quien es apuñalado por el asesino que llega en dirección contraria.

Finalmente, Makani comprende que Ollie es inocente y junto a él ayudan a Caleb y advierten al resto del peligro. Pero ya es tarde, el asesino incendia el laberinto de maíz donde Zack trabaja por órdenes de su padre.

Ollie llamando a hospital para evitar que Caleb (Foto: Hay alguien en tu casa/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HAY ALGUIEN EN TU CASA”?

A pesar del peligro, Makani y el resto entran al laberinto para salvar a Zach. Sin embargo, no hay nadie a quien salvar, ya que Zach es el asesino y luego de asesinar a su padre y herir a Ollie pretende culpar a la protagonista de “Hay alguien en tu casa” de todo.

Zack era acosado por sus compañeros por ser el hijo del hombre que se aprovechaba de los ciudadanos y compraba sus terrenos a bajos precios. Cansado d los maltratos, incluidos los de su padre, el joven privilegiado decide atormentar a sus compañeros y demostrar que todos usan máscaras.

Antes de Zach puede asesinar a Makani, Ollie lo aturde con una pistola taser y la joven de Hawai lo apuñala. “Hay alguien en tu casa” termina con Makani recitando un poema en la graduación.