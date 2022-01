“Doctor Milagro” es la telenovela turca que se convirtió en todo un fenómeno internacional. Y es que la historia de Ali Vefa, el joven médico con autismo y síndrome del Sabio, conquistó los corazones de todos. Sin embargo, su historia no fue la única que dejó huella ya que también hubo personajes que supieron cautivar a la audiencia, como fue el caso de Acelya.

Se trata de la joven enfermera que perdió a su novio Demir en el último tramo de la segunda temporada de “Doctor Milagro” y que pese a eso nunca perdió la picardía y gracia. Acelya supo ganarse la atención del público y no pasó desapercibida.

Este personaje fue interpretado por la actriz Hayal Koseoglu quien en los últimos días se convirtió en noticia en los medios turcos. La joven de 29 años se animó a posar desnuda en una pileta y sus imágenes han revolucionado las redes sociales. ¿Ya las viste?

Acelya es una joven enfermera que perdió a su novio Demir en el último tramo de la segunda temporada de “Doctor Milagro” (Foto: Hayal Köseoğlu/ Instagram)

LAS FOTOS MÁS ATREVIDAS DE HAYAL KÖSEOĞLU DE “DOCTOR MILAGRO”

La actriz turca Hayal Koseoglu interpretó a Acelya en “Doctor Milagro”. Se trata de una joven enfermera que perdió a su novio Demir y que pese a esa terrible situación nunca perdió la picardía y gracia.

Acelya apareció en la segunda temporada de “Doctor Milagro” y su historia se robó la atención de la audiencia. Sin duda, la actuación de Hayal Koseoglu cautivó a los fans del drama médico.

Recientemente, la actriz turca se ha convertido en noticia en su país debido a que se animó a posar desnuda y sus fotos han dado de qué hablar en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Hayal Koseoglu se mostró muy atrevida en la sesión de fotos que protagonizó donde aparece desnuda. La rubia compartió las imágenes el 28 de octubre de 2021 y allí presume de su belleza.

En la primera publicación que realizó desnuda, se le puede ver en una pileta mirando fijamente a la cámara. “Please stop”, se lee en la descripción de la imagen donde demuestra que es muy buena posando.

En la segunda publicación, realizada al día siguiente, Hayal Koseoglu compartió otra foto de la misma producción, donde se la ve desnuda en el aguda. En esta ocasión, la descripción de la foto tenía el siguiente mensaje: “déjame en este bosque porque no puedo respirar”.

“Qué hermosa eres”, “Bella, dulce e inteligente”, “Mujer increíble”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram dedicados a la actriz Hayal Koseoglu.

¿QUIÉN ES HAYAL KÖSEOĞLU?

Hayal Köseoğlu nació el 20 de diciembre de 1992 en Estambul, Turquía. Completó su educación en la Universidad Aydın de Estambul, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Drama y Actuación.

Köseoğlu, que conoció la actuación a una edad temprana, tuvo su primera experiencia actoral en la serie Ruhsar transmitida por Kanal D a la edad de 6 años; Barrio Muhtarları, Aşk-ı Memnu, que también se transmitió en Kanal D, Magnificent Century en Star TV , Friends are good en Show TV , Bride from Istanbul y Bride from Istanbul en FOX. Además participó en la serie Miracle Doctor, traducida al español como “Doctor Milagro”.