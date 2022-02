¿Qué pasó con la actriz de Feriha? Sin lugar a dudas, Hazal Kaya alcanzó una gran popularidad a nivel internacional luego de dar vida al papel principal de la telenovela “El secreto de Feriha”. La celebridad turca, por ello, sigue en el ojo mediático no solo de su tierra natal, sino que también en otras partes del mundo, sobre todo por sus seguidores en redes sociales. Ahora, ha llamado la atención del público por sus declaraciones sobre el rasgo que menos le gusta de su personalidad.

La artista ha cumplido 31 años el 1 de octubre de 1990 y, desde los 16 años, ha trabajado en el mundo de la actuación. Sin embargo, antes tuvo una formación en ballet y artes escénicas y tomó clases de violín cuando era una niña.

A pesar de que, desde 2006, ya había tenido papeles en producciones como “Sıla” y “Taşların Sırrı”, en 2009 inició sus estudios en el Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Bilgi de Estambul.

Siempre trabajó para mejorar como profesional, aunque en 2007 ya tenía su primer papel protagónico: Özge en la novela turca “Genco”. Mientras que, en 2008, fue el papel principal de “Amor prohibido”. Pero sería el papel de Feriha, en 2011, el que le daría la fama mundial del que goza hasta la actualidad.

Hazal Kaya como el personaje de Feriha. (Foto: Medyapim)

¿CUÁL ES EL RASGO QUE MENOS LE GUSTA A HAZAL KAYA?

La actriz turca Hazal Kaya, recordada por protagonizar “El secreto de Feriha”, contó en una entrevista a Onedio que el rasgo que más detesta de ella es el enojarse mucho cuando sus amigos necesitan un consejo o consuelo.

La celebridad manifestó que este es uno de los hábitos que más les molesta a su círculo más cercano, por lo que ella siempre intenta tranquilizarse para acompañarlos en un momento en que ellos necesitan de su cariño.

“Lo que más les molesta es que, cuando les pasa algo, cuando necesitan un consejo y compasión, me enojo tanto, me entristezco mucho. Entonces no me ven tan suave y cariñosa como esperaban. Sin embargo, no tiene nada que ver con ellos sino que estoy enojada porque les pasó algo. A veces tengo que bajar el tono”, manifestó al mencionado programa.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE HAZAL KAYA?

Por otro lado, se ha sabido que Hazal Kaya está casada con el también actor, músico y cineasta Alí Atay. La pareja contrajo matrimonio el 6 de febrero de 2019 en el Hotel Fairmont Quasar, después de siete años de relación.

Hazal Kaya se convirtió en madre por primera vez con la llegada de su hijo Fikret Alí, quien ya tiene un año de edad. La actriz turca se ha ocupado de ser una madre a tiempo completo, al punto de que no ha dudado en llevar a su pequeño al trabajo.

En agosto de 2020 se le vio incluso con el bebé en los brazos, mientras la maquillaban para las grabaciones de la película “Benden ne onur” (Qué puedo hacer), al que se había visto obligada a renunciar por estar embarazada. Sin embargo, la cinta se pospuso y la actriz logró retomar su trabajo en medio de la pandemia.

FOTOS DE HAZAL KAYA EN INSTAGRAM