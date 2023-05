Si bien Netflix está cargada de series bastante explícitas, “Heartstopper” fue una propuesta tierna y con un tono muy diferente a otras producciones como “Sex Education”. La historia basada en la novela gráfica de Alice Oseman regresará con una temporada 2, para continuar con el romance entre Charlie y Nick, pero también con nuevos rostros.

Nuevamente, el programa consistirá en 8 episodios, los cuales desarrollarán la relación de los protagonistas, pero también de sus amigos como Tara y Darcy, y Tao y Elle.

Además, habrá un viaje escolar a París y una fiesta de graduación que está a la vuelta de la esquina, el escenario perfecto para románticas escenas.

“Heartstopper” está programada para estrenarse el próximo 3 de agosto de 2023 en la plataforma de Netflix. El reparto de la primera temporada regresará a la serie, pero también conoceremos a nuevos personajes como más familiares de Nick y amigos de Elle.

Mira aquí el avance de la temporada 2 de “Heartstopper”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “HEARTSTOPPER”

1. Joe Locke como Charlie Spring

Joe Locke regresa como Charlie Spring en la segunda temporada de “Heartstopper”. A diferencia de la primera entrega, el personaje tendrá mucha más libertad para ser quién es, pues su relación con Nick es diferente a la que tuvo con Ben.

“Charlie emprende más viajes esta temporada. Su historia es un poco más madura”, dijo el actor a TUDUM. Además de la serie de Netflix, será parte del reparto de “Agatha: Coven of Chaos” que se encuentra en grabaciones.

2. Kit Connor como Nick Nelson

Lo último que vimos de Nick Nelson es que le confesó a su madre que le gustaban los chicos y ella lo recibió con los brazos abiertos. Esto le quitó un gran peso de encima y ahora podrá disfrutar de su relación con Charlie sin tantas preocupaciones.

Kit Connor ha participado en títulos como “Rocketman”, “Little Joe” y “Rocket’s Island”.

Charlie y Nick en el viaje escolar a París en la temporada 2 de “Heartstopper” (Foto: Teddy Cavendish/Netflix)

3. Leila Khan como Sahar Zahid

Sahar Zahid es uno de los nuevos personajes de la temporada 2 de “Heartstopper”. De acuerdo a TUDUM, sería una estudiante de Higgs, la escuela para mujeres donde estudia Elle. Además, este es el primer trabajo de Leila Khan como actriz.

“He terminado mi primer trabajo como actriz. Mental. Mente oficialmente volada. Siempre estaré agradecida por todas las personas talentosas que he tenido la fortuna de conocer y trabajar. Solo puedo esperar que algo de su sabiduría y conocimiento se me haya pegado”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

4. Bel Priestley como Naomi

Naomi también es un nuevo rostro en la serie de Netflix y se trata de una nueva amiga que tendrá Elle en la temporada 2. Aunque no se han dado muchos más detalles sobre ella, Bel Priestley es una influencer trans, por lo que podemos suponer que conectará con el personaje de Yasmin Finney como parte de la comunidad LGBTQI+.

5. Yasmin Finney como Elle Argent

Yasmin Finney regresa como Elle Argent, la amiga de Charlie y Tao que se transfirió a la escuela de Higgs en la primera temporada y tuvo que hacer nuevas amistades. En esta entrega, tendrá que descubrir si puede ser algo más que amigos con Tao.

En la temporada 2 de "Heartstopper", Tao (Will Gao) y Elle (Yasmin Finney) irán al cine (Foto: Netflix)

Otros miembros del reparto de la temporada 2 de “Heartstopper”: