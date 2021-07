Un verdadero escándalo se ha desatado con uno de los integrantes del elenco de “El Chapo”, exitosa serie que se puede visualizar en el catálogo de Netflix. Nos referimos a las recientes declaraciones que acusan al actor Héctor Holten, de haberle realizado tocamientos indebidos a una menor de edad.

La sobrina de Holten, Alejandra del Valle confesó que su hija le había contado que su tío se había propasado con ella, realizándole tocamientos indebidos cuando ella apenas tenía 8 años. Este acto ocurrió en el 2017, y desde entonces Alejandra decidió tomar acciones legales y denunció al artista ante la Fiscalía de la Mujer del Estado de México.

“En diciembre de 2017 fue mi propia hija la que me lo comentó [...] Él es mi tío, es hermano de mi mamá. Me parecía la cosa más inverosímil que me podía haber sucedido porque él para mí era la persona a la que más confianza le tenía”, dijo Alejandra.

MÁS SOBRE LA ACUSACIÓN A HÉCTOR HOLTEN

Pese a la confesión de Alejandra del Valle, el actor que participa en “El Chapo” y otras series por streaming sigue en libertad. Esto se debe a que el mexicano se mantiene bajo la presunción de inocencia, según los últimos cambios en el código penal. Hasta mayo del 2020 el caso no ha presentado variación alguna desde que se presentó la denuncia en agosto del 2018.

Las autoridades por su parte le recomendaron a la madre de la niña que le realizará varias pruebas de rigor para corroborar que no había sido violada. Tras los estudios los peritos de un médico legista concluyeron que sí fue víctima de tocamientos.

“Me dijo de una ocasión en la que nosotros veníamos regresando de unas vacaciones, que él venía en la camioneta con mis dos hijas y que ella venía levantándose la falda, tenía ocho años, y que venía provocándolo. Él dijo: ‘lo único que tengo que decir al respecto fue de ese viaje, que ella venía levantándose la falda y pues yo soy débil y caí en las redes de una niña de ocho años”, agregó la sobrina del actor.

¿QUIÉN ES HÉCTOR HOLTEN?

El acusado de abuso sexual, Héctor Holten es un actor mexicano de 54 años. Estudió actuación en La Casa del Teatro y tras dar sus primeros pasos llegó a debutar en la pantalla chica con la telenovela “Ladrón de Corazones”.

En el 2008 llegaría su momento al formar parte de “Violanchelo”, en donde compartiría roles con la famosa actriz Bárbara Mori. Desde aquel entonces su trabajo se ha visto en series, telenovelas y películas. En “El Chapo”, Holten interpreta al expresidente Carlos Salinas de Gortari.