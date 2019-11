Héctor Lavoe, ‘el cantante de cantantes’, es considerado uno de los mayores representantes de la salsa. Su legado musical, comprendido por más de una veintena de discos, lo mantendrá en la posteridad. El puertorriqueño tiene millones de seguidores en el mundo, quienes mantienen viva su música.

Dueño de una característica tonalidad de voz y una fuerza vocal logró destacar en la escena musical, sus mejores éxitos musicales como El Cantante, Periódico de Ayer, Juanito Alimaña, Todo tiene su final, el Día de mi Suerte, entre otros, lo llevaron a conseguir la fama mundial.

Pasan los años y su música sigue calando de generación en generación, a tal punto que le siguen haciendo homenajes y todo tipo de reconocimientos. Su trayectoria musical y su vida privada aún es retratada en documentales o series como “El día de mi suerte”, producción peruana que se estrenará el 15 de noviembre, inspirada en el paso del cantante por Lima en el año 1986.

Héctor Lavoe es llamado "El cantante de cantantes". Foto: AP

Héctor Lavoe falleció en junio de 1993, a los 46 años, luego de sufrir un paro cardíaco causado por complicaciones del sida que contrajo a mediados de los años 1980 tras inyectarse una aguja infectada.

Si eres fan del cantante y sigues su música, quizá quieras saber más detalles de este ídolo de la salsa. A continuación, te contamos algunos datos pocos conocidos de su trayectoria artística y pasajes que marcaron su vida personal.

Héctor Lavoe falleció en junio de 1993, a los 46 años, luego de sufrir un paro cardíaco causado por complicaciones del sida. Foto: AP

1. Su nombre verdadero es Héctor Juan Pérez Martínez. Nació el 30 de septiembre de 1946 en Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico.

2. Héctor Lavoe trabajó como pintor, maletero, mensajero y conserje.

3. A los tres años, sufre su primera pérdida: la muerte de Francisca Martínez, su madre.

4. Sus mayores influencias musicales fueron Daniel Santos; Ismael Rivera, más conocido como “Maelo” y José “Cheo” Feliciano.

Héctor Lavoe es considerado una leyenda de la salda y su música aún se mantiene vigente. Foto: AP

5. A principios de los años sesenta, forma con amigos, entre los que está Papo Luca, un grupo que interpreta boleros y salsas. Gana 18 dólares por noche y su talento seduce a los ponceños. Es invitado a cantar en programas de televisión. Los músicos Felipe Rodríguez y Tito Lara le deparan un futuro prometedor.

6. Desde 1967 hasta 1974 integró la orquesta de Willie Colón, con la que logró el reconocimiento con canciones como “Aguanile”, “Che Che Colé”, “La Murga”, “Juana Peña”, “Calle Luna”, “Calle Sol”, “Barrunto”, “Timbalero”, “Abuelita” y más.

7. También integró la orquesta salsera Fania All Stars desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida; Lavoe fue uno de los artistas principales del sello Fania Records, así como de la Fania All Stars. Con ellos grabó varias canciones que se convirtieron en éxitos musicales, tales como “Mi Gente”, “El Rey de la Puntualidad”, “Ublabadú”, “Siento” y más temas que salieron en el disco recopilatorio Fania All-Stars with Hector Lavoe en 1997.

Héctor Lavoe y Willie Colón trabajaron juntos y grabaron grandes éxitos musicales. Foto: AP

8. A principios de 1968 se enamora de Carmen, una seguidora que conoce en un concierto. El 30 de octubre de ese año nace José Alberto, su primer hijo.

9. Luego del nacimiento de Jose Alberto, tiene su segundo hijo con Nilda Román, otra seguidora. Con ella, a quien la llaman “La Puchi”, finalmente se casa y se hospeda en un apartamento en Queens. Héctor Junior es el nombre de su segundo hijo.

10. A finales de los años sesenta se vuelve adicto a las drogas. En más de un escenario deja plantado al público.

Héctor Lavoe, “el cantante de cantantes”, cumpliría 73 años este año. Foto: AP

11. Su cuerpo descansa en el Cementerio Civil de Ponce, Puerto Rico, al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilda “Puchi” Román, fallecida en 2002.

12. Actualmente existen dos monumentos levantados en su honor. El primero en Ponce, Puerto Rico y el segundo en el Callao, Perú.

Este año, “el cantante de cantantes” cumpliría 73 años, pero perdió la vida producto de un paro cardíaco. Es considerado una leyenda de la salsa y su música sigue vigente entre el público.