El reconocido actor Héctor Parra, recordado por haber dado vida al Lic. Juan Manuel Montesinos en “La usurpadora”, fue intervenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntamente haber cometido el delito de abuso sexual en contra de su propia hija. Su detención se produjo el 15 de junio cuando se encontraba lavando su auto fuera de su casa.

Como se recuerda, en 2019, la exesposa del histrión Ginny Hoffman y la hija de ambos, Alexa, lo acusaron de haber tenido comportamientos inadecuados contra esta última desde que era menor de edad. Tras ello, él salió a negar todo y denunció a su expareja por violencia familiar; además, aseguró que estaba manipulando a la muchacha para ponerla en su contra.

Sin embargo, dos años después de la grave acusación, Parra fue puesto a disposición de las autoridades, quienes lo llevaron al Reclusorio Oriente, a la espera de que su nombre salga en el listado de las audiencias.

Ante el revuelo que ha causado esta noticia, te damos a conocer todo lo que debes saber de este actor que está en el ojo de la tormenta.

El histrión fue considerado uno de los galanes de la época. (Foto: @hectorparrag / Instagram)

¿QUIÉN ES HÉCTOR PARRA?

Héctor Parra es un actor mexicano que se hizo conocido en los años 90 por su trabajo en diversas telenovelas. Si bien, destacó por su talento, su atractivo físico lo llevó a ser considerado uno de los galanes de la pantalla chica.

Entre los melodramas en los que participó están “La pícara soñadora” (1991), “El vuelo del águila” (1994-1995), “Te sigo amando” (1996), “La usurpadora” (1998), “María Belén” (2001), “Mujer: casos de la vida real” (1995-2001), “Cómplices al rescate” (2002), “Alegrijes y rebujos” (2003-2004) y otros más.

Tras la pandemia, la falta de trabajo afectó al histrión, quien tuvo que buscar otras alternativas para mantener su hogar, así que inició un negocio con su hija mayor, Daniela, y con el novio de ella. Los tres estaban dedicándose a vender tamales.

Parra tiene dos hijas: Daniela, de 24 años, y Alexa, de 19. Mientras que con la mayor se lleva muy bien, la menor lo denunció por abuso sexual.

El actor es recordado por su papel en diferentes telenovelas. (Foto: @hectorparrag / Instagram)

LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL

Una noticia dejó en shock no sólo al mundo del espectáculo mexicano sino a toda la audiencia, luego de que el actor Héctor Parra fue acusado por su propia hija de haber abusado sexualmente de ella desde que era una niña. Hace algún tiempo, Alexa Parra le confesó a su madre sobre el comportamiento extraño que su padre había tenido con ella, y aunque en esa oportunidad no quiso que el caso saliera a la luz, la joven decidió que era el momento de dar a conocer su verdad. La muchacha y su progenitora Ginny Hoffman rompieron su silencio en una entrevista a la revista TV Notas.

Comportamientos inadecuados

Hoffman contó todo el tormento que vivió su única hija, quien le relató que Héctor Parra se tomaba muchas atribuciones cuando iba a visitarlo a su casa. La joven narró que la forma de comportarse de su padre empezó cuando tenía 9 años, edad en la que empezaba a querer privacidad, pero él no se lo permitía. Debido a ello, decidió dejar de verlo a los 13 años, pero no le dijo las razones a nadie porque le tenía miedo.

“He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento. Es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxer conmigo y cuando me bañaba le tenía que avisar el instante que me salía para que él fuera a secarme. Cosas que no son normales (…). No podía confrontarlo porque me daban miedo sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no se ponía mal, se enojaba, gritaba”, manifestó Alexa.

Incluso mencionó que en una ocasión, le llegó a quitar la mano cuando la estaba acariciando, argumentando que no se sentía cómoda, pero sólo obtuvo como respuesta que se molestara con ella.

El actor tiene dos hijas, con la mayor de ellas tiene una buena relación. (Foto: @hectorparrag / Instagram)

Alexa se lo cuenta a su madre

El momento que la entonces adolescente decide dejar de ver a su padre, no quiso darle las razones a su progenitora, pero cambió de opinión cuando encontró unos audios.

“Mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando, pero dejé de verlo porque estaba incómoda; mi mamá me preguntaba que por qué no quería verlo, pero no le decía nada. Después decidí decirle todo porque encontré audios y fotos íntimas de Héctor. Tenía una laptop y un día me puse a ver los recuerdos y vi que había audios y fotos, al ponerle play escuché su voz (…). Él le decía a un hombre: ‘Hola, chiquito, en la noche te veo’”, manifestó.

Una vez que conoció la verdad, Alexa le pidió que no diga nada y ella respetó su decisión porque no quería exponerla; sin embargo, cuando Parra salió a señalar que la habían alejado a la fuerza de su hija, a quien no veía cuatro años, y que uno de los motivos de su separación con Hoffman fue por los celos que le tenía a su hija mayor, la muchacha quiso dar a conocer todo el tormento que había vivido.

Nueva pareja del actor corrobora lo dicho por su hija

Ginny también reveló en la entrevista que Paulina Garriga, la expareja de Héctor Parra después de ella, la llamó para conversar.

“Me dijo que veía a Héctor entrando al baño cuando mi hija se bañaba. Que cuando mi hija se quedaba a dormir en su casa, él se dormía con la niña en bóxer y que un día vio a este señor autocomplacerse estando mi hija dormida en la misma cama. Además, que guardaba la ropa interior de mi hija con su ropa interior. Tenía actitudes enfermas”, contó.

Ginny y Alexa reafirman su acusación

En un video que fue difundido en Imagen Entretenimiento, Ginny Hoffman y Alexa Parra se reafirmaron en la acusación en contra del actor. “Queremos confirmar que todo lo que ahí está publicado, lo dicho por nosotras, cada punto y cada coma, es todo lo que nosotras vivimos; y creo que era importante esperar los tiempos que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado. No teníamos pensado tocar este tema familiar, pero las circunstancias y cosas de la vida, así lo ponen. Lo hemos hecho de corazón y con esto esperamos ayudar a las personas que pasan por esta situación”, dijo la madre de la joven.

En su momento, Alexa aclaró que nadie la manipuló para hacer esa denuncia y pidió que respeten su silencio de ahora en adelante, pues la entrevista que dio fue la primera y última vez que se refirió a ese tema, al tiempo de aconsejar a quienes pasen lo mismo que no tengan miedo.