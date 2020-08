Héctor Soberón era uno de los actores más reconocidos de las telenovelas durante la década de los 90 . Su carrera en la actuación comenzó en la empresa Televisa en 1991, siendo su primer proyecto la telenovela “Muchachitas”, con la que ganó popularidad y se convirtió en uno de los artistas más cotizados de la época.

Al año siguiente tuvo su primer protagónico en “Mágica juventud”, al lado de Kate del Castillo. En 1997, obtuvo el papel principal en “Mi pequeña traviesa”, junto a Michelle Vieth, su última telenovela en Televisa.

En 1997, Héctor Soberón obtuvo el papel principal en Mi pequeña traviesa, junto a Michelle Vieth, su última telenovela en Televisa (Foto: Televisa)

En 1999, Soberón se unió a las filas de TV Azteca protagonizando la telenovela “Marea brava”, a lado de Anette Michel. Al año siguiente fue parte de “El amor no es como lo pintan”, junto a Vanessa Acosta. En 2001, se incorporó al elenco de la telenovela “Como en el cine”, protagonizada por Lorena Rojas y Mauricio Ochmann.

Aunque gozaba de mucha fama en el mundo de las telenovelas, su carrera artística se vio afectada luego de verse involucrado en un escándalo sexual que hasta el día de hoy lo persigue. Su expareja, la también actriz Michelle Vieth, lo acusó de divulgar un video íntimo por venganza. Tras esta polémica, muchos se preguntan ¿Qué pasó con el actor y qué hace ahora? Aquí te lo contamos.

Héctor Soberón se casó con la actriz Michelle Vieth el 19 de abril de 2002, pero se divorciaron poco después en 2004 (Foto: Televisa)

HÉCTOR SOBERÓN, DE GALÁN DE TELENOVELAS A SALVAVIDAS Y PEOR ENEMIGO DE MICHELLE VIETH

Héctor Soberón era uno de los rostros masculinos más populares de la pantalla chica en la década de los 90, sin embargo el escándalo sexual que protagonizó opacó su carrera a tal punto que se alejó por completo del mundo del entretenimiento.

El actor mexicano se enamoró de Michellle Vieth, a quién conoció durante la grabación de la telenovela “Mi pequeña traviesa”, en el 1997. Sin embargo, no fue hasta tiempo después que aceptaron su relación sentimental, pues ella era 15 años menor que el actor.

Soberón y Vieth se casaron en 2002, en Puerto Vallarta, pero en 2003 ella le solicitó el divorcio tras la publicación de unas fotos de su entonces esposo, bailando con otras mujeres. En 2004 firmaron el divorcio, en medio de un escándalo por la difusión de un video sexual que mostraba a la actriz en la intimidad.

Michellle Vieth acusó a Héctor Soberón de ser el responsable de difundir el video por venganza, escándalo que hasta hoy persigue al actor.

Héctor Soberón comenzó su carrera en la empresa Televisa en 1991, siendo su primer proyecto la telenovela Muchachitas (Foto: Televisa)

Hoy, a sus 56 años, Soberón sigue negando ser el responsable de difundir el video de su expareja Michellle Vieth. A 14 años de este escándalo, el actor se pronunció en su cuenta de Instagram donde le respondió a la actriz sobre este hecho.

“Creo mucho en las energías. Y obvio no me engancho con los comentarios por personas que solo se escudan detrás de un teclado para insultar y maldecir por algo que una señora sigue pegada con el tema de hace 14 años, donde he demostrado que no soy yo. Pero sigue empecinada en sostener su historia, sin importar el daño que le provoca a los hijos”, escribió el actor.

Héctor Soberón se pronunció luego de que Michellle Vieth volviera a acusarlo de ser el responsable de difundir el material de contenido sexual, a raíz de la campaña Real Women, Real Stories, donde a actriz contó su testimonio.

Actualmente, Soberón está retirado de la actuación y su vida está enfocada en otros proyectos. El mexicano se mudó a vivir a Estados Unidos y está casado desde hace 13 años con Janet Durón.

Héctor Soberón era uno de los rostros masculinos más populares de la pantalla chica en la década de los 90, sin embargo el escándalo sexual que protagonizó opacó su carrera (Foto: Televisa)

En febrero pasado, a través de sus redes sociales, Héctor reveló que ahora trabaja como salvavidas en un parque acuático en Miami, Florida. En el parque Volcano Bay empieza su jornada antes de las 8 a.m. y confiesa disfrutar de esta nueva etapa en su vida.

"Estoy orgulloso de tomarme este tiempo para regresar algo de lo que la gente me ha dado y estoy completamente agradecido por esta oportunidad de aprender algo nuevo en mi vida, dejando atrás los egos y muchas banalidades, que nos pueden impedir, para disfrutar la vida", escribió en 2019.

“Puedes hacer lo que quieras. No hay trabajo denigrante ni nada por el estilo. Todos los trabajos son recompensados, y aquí, te lo ven bien. Llevo ocho meses trabajando en Universal [Orlando Resort]”, confesó en una entrevista exclusiva con El Sentinel.

Héctor reveló que ahora trabaja como salvavidas en un parque acuático en Miami, Florida (Foto: Héctor Soberón/ Instagram)

MÁS SOBRE ACTORES MEXICANOS