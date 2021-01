Omar Sy es el protagonista de “Lupin”, la serie francesa de suspenso y crimen que se ha convertido en el nuevo éxito de Netflix del 2021. La serie sigue a Assane Diop, un hombre inspirado en las aventuras ficticias del ladrón Arsène Lupin, quien se propone vengar la muerte de su padre por las injusticias de una familia rica.

Resulta que su padre fue acusado de un crimen que no cometió, años atrás fue inculpado por el robo de un valioso collar. Este evento cambió la vida del joven Assane para siempre. Aunque organiza algunos asaltos y otras tretas, el principal objetivo de Assane es demostrar la inocencia de su padre.

Omar Sy interpreta a Assane en la serie de Netflix y su gran interpretación está dando de qué hablar en todo el mundo. El público quiere saber todo sobre la vida del actor francés: su trayectoria profesional y su vida personal. Aquí te contamos todos los detalles.

Omar Sy es el protagonista de “Lupin”, la serie francesa de Netflix (Foto: Omar Sy/ Instagram)

HÉLÈNE, LA ESPOSA DE OMAR SY DE LUPIN:

Omar Sy es un actor y comediante francés conocido por la película “The Intouchables” (“Amigos intocables”, en español), dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano. Esta cinta obtuvo el primer puesto en la taquilla francesa en el año 2011 y en febrero de 2012 Sy recibió el premio César al mejor actor.

El actor francés también ha participado en otras películas como “X-Men: Days of Future Past”, “Jurassic World”, “Demain tout commence” y “Transformers: The Last Knight”. Ahora está brillando con su papel protagónico en “Lupin”, la serie que lidera el top 10 de las más vistas en todo el mundo.

Aparte de la actuación, se sabe que Sy está casado con la directora ejecutiva Hélène Sy. La pareja se casó en Tremblay-sur-Mauldre el 5 de julio de 2007. Sin embargo, estuvieron juntos durante 10 años antes de casarse, por lo que han estado juntos durante unos 24 años.

Hélène y Omar tienen cinco hijos juntos, tres niñas y dos niños. La familia actualmente vive en Montfort-l’Amaury en Francia. Si bien tienden a mantener su vida en privado, Hélène explicó a la revista Elle el año pasado que “dar un poco de ti mismo ayuda a evitar que la gente husmee”. De vez en cuando, serán vistos y publicarán instantáneas con sus hijos.

Sy está casado con la directora ejecutiva Hélène Sy. La pareja se casó en Tremblay-sur-Mauldre el 5 de julio de 2007 (Foto: Hélène/ Instagram)

Hélène es la fundadora y directora ejecutiva de Siyah Organics, que es un proveedor de remedios naturales. En el sitio web de la compañía, comparte un poco sobre cómo la vida familiar la influyó para comenzar la empresa.

“Ahora madre de cinco hijos, ha utilizado esta conciencia innata para tratar y nutrir a su familia con plantas naturales, adquiriendo conocimientos y capacitación en el camino. Durante uno de sus viajes familiares a Senegal (África occidental), conoció los preciosos remedios que han sido utilizados por las comunidades locales durante décadas”

“Este descubrimiento se convirtió en un verdadero llamado para llevar estas hierbas a un público más amplio y compartir su poder curativo”, se lee en la biografía. Los beneficios se destinan a la lucha contra las enfermedades parasitarias y virales en el África subsahariana y se envían a todo el mundo.

Además, es la fundadora de una asociación llamada CékeDuBonheur, que ayuda a los niños hospitalizados. En la cuenta de Instagram de Hélène podemos ver varias fotografías de ella, su esposo Omar Sy y sus hijos.