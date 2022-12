Henry Cavill dejará de ser Superman. Así lo hizo saber el actor en una declaración pública que difundió desde sus redes sociales. Sin dudas, una noticia que ha caído como un “baldazo de agua fría” a muchos fans de la franquicia, quienes se emocionaron con el retorno del intérprete en la escena post-créditos de “Black Adam”.

Tras las salida del británico de la saga “The Witcher”, lo cierto es que su futuro laboral es incierto. En ese sentido, mientras algunos lo proponen para darle vida a algún personaje del universo de la serie “Game of Thrones”, otros creen que podría ser parte del MCU.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te revelamos los personajes de Marvel que podría interpretar el actor Henry Cavill tras dejar de ser Superman.

¿QUÉ DIJO HENRY CAVILL AL DESPEDIRSE DE SUPERMAN?

A través de una publicación de Instagram, Henry Cavill confirmó que no volvería a interpretar a Superman. Esto, tras tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, quienes fueron seleccionados para dirigir la división de películas de DC Comics.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos. Después de todo, no regresaré como ‘Superman’. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, antes de eso, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, inició su relato.

Además, le recordó a sus fans que el personaje que interpretó durante tanto tiempo seguirá existiendo: “Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… ‘Superman’ sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo”.

“Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, puntualizó el intérprete.

¿QUÉ PERSONAJES DE MARVEL PODRÍA INTERPRETA HENRY CAVILL?

De acuerdo con el portal La Casa de El, son 5 personajes de Marvel que podría interpretar Henry Cavill si se uniera a Marvel tras su salida de DC. Estos serían: Cíclope, Capitán Britania, Union Jack, Hiperión y El Vigía.

1. Cíclope

Cíclope (Scott Summers) es uno de los 5 miembros fundadores de los X-Men. Ha sido interpretado por James Marsden, Tim Pocock y Tye Sheridan en anteriores proyectos.

Henry Cavill parece ser una opción que emociona a muchos seguidores de la franquicia. No obstante, sus 39 años serían uno de los factores que le juegan en contra, ya que se requeriría a un actor más joven.

Henry Cavill como Cíclope (Ilustración: @elastronautico / instagram)

2. Capitán Britania

Este personaje comparte nacionalidad y características físicas con Cavill, por lo que muchos consideran que es la opción perfecta para el artista. Capitán Britania fue inicialmente destinado exclusivamente para el mercado de cómics del Reino Unido y destaca por su fuerza, velocidad, resistencia y agilidad.

3. Union Jack

Otro personaje británico que se caracteriza por ser un excelente atleta. En los cómics, es el nombre que adoptan tres superhéroes ficticios: James Montgomery Falsworth, Brian Falsworth y Joseph Chapman. El primero de ellos apareció brevemente en “Captain America: The First Avenger” (2011), interpretado por JJ Feild.

La portada de la publicación "Union Jack #2" (Foto: Marvel Cómics)

4. Hiperión

Hiperión nació como una mezcla de Superman y Shazam, por lo que sería muy curioso que Henry le de vida a este personaje considerando su historial con DC. Vale resaltar que los poderes de este héroe y los del alter ego de Clark Kent son idénticos.

5. El Vigía

Sentry (Robert Reynolds) es un personaje que comparte grandes similitudes con Superman, pero es más complejo: tiene una versión buena conocida como El Vigía y otra mala, Vacío. Apareció en los cómics por primera vez en el año 2000.

Henry Cavill como El Vigía (Ilustración: ApexForm / Instagram)