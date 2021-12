¿Qué pasó en “Hercai”? La telenovela turca de amor y venganza no deja de sorprender a los televidentes cada semana, como sucedió el 11 de diciembre con la emisión de su más reciente capítulo. La ficción, que tiene como protagonistas a Ebru Şahin y Akın Akınözü, como Reyyan y Miran, respectivamente, ha presentado más momentos de tensión e incertidumbre por el futuro de los protagonistas y el bebé que viene en camino.

El drama otomano se ha ganado la preferencia del público desde su primer capítulo, aparecido en Turquía el 15 de marzo de 2019 a través de la señal de ATV. Su gran acogida hizo que la historia tuviera hasta una temporada 3, que culminó el 25 de abril de 2021.

De esta manera, la telenovela turca cuenta con un total de 69 capítulos de 150 minutos cada uno en su emisión original. Bajo la dirección de los talentosos Cem Karcı y Benal Tahirim, con el guion de Eda Tezcan y Feraye Şahin, se ha posicionado como una de las series más vistas de los últimos años.

Por eso, su éxito se ha replicado a nivel internacional, en distintos idiomas y culturas. “Hercai”, basada en la novela homónima de Sümeyye Koç, mantiene su popularidad en España, a pesar de la competencia que traen las nuevas producciones turcas.

Akın Akınözü y Ebru Şahin como protagonistas de la telenovela turca "Hercai". (Foto: Mia Yapim)

5 MOMENTOS DESTACADOS DE “HERCAI” EN SU ÚLTIMO CAPÍTULO

5. EL ENCUENTRO CON EL DOCTOR

En el último capítulo de “Hercai”, Miran logró dar con el paradero de Turán, el talentoso doctor que puede hacer el milagro de salvar a Reyyan de morir durante el parto de su hijo Umut. Mintiéndole a Reyyan, para no ilusionarla con una posibilidad, el protagonista le pidió a Turan que la ayudar con el caso de su esposa. Sin embargo, el especialista se negó porque su hija murió cuando él la estaba operando. “(...) Todo el mundo perdió la confianza en mí, incluido yo mismo ¿Acaso pondrías a tu mujer y a tu bebé en mis manos?”, dijo el médico.

4. EL DIARIO DE REYYAN

A pesar de la negativa del doctor, Miran no se quedó con los brazos cruzados y sacó una de las últimas cartas que tenía para convencer al especialista. Le entregó el diario de Reyyan para que se conmoviera con los sentimientos de la joven durante su embarazo. “Este es el lamento de una madre que morirá dando a luz, que sabe que no podrá abrazar a su hijo ni una sola vez. Usted es su salida de este infierno. Yo sí confío en usted”, le manifestó Miran.

Miran pensando en una forma de salvar a su esposa y su hijo. (Foto: Mia Yapim)

3. LA VENGANZA DE FÜSUN

Mientras que, en otro momento, Füsun recibió un ataque verbal por parte de Azra, quien la ha estado ignorando desde que supo que su madre fue responsable de que Reyyan perdiera a su primer bebé y que ahora se encuentre en una situación de vida o muerte. “Sé que tú provocaste el aborto de Reyyan”, les reclamó antes de dejarla sola. La mujer, enfurecida, quemará la fundación de Miran y Reyyan en forma de venganza.

2. LA DECISIÓN DE HAZAR

Hazar, en cambio, aceptó reconciliarse con Azize, su madre a quien le ha costado mucho perdonar todas las atrocidades que ha hecho. Pero, a pedido de Reyyan, él manifestó sus deseos de hacer todo el esfuerzo posible para que la relación funcione de la mejor manera.

Azize en una de sus tantas crueldades en la novela. (Foto: Mia Yapim)

1. LA ÚLTIMA ESPERANZA

Uno de los momentos claves del reciente episodios de “Hercai” fue cuando Reyyan intentó viajar a Berlín para tener un parto sin riesgos, pero su salud decayó notablemente. Entonces, Miran la convenció de interrumpir el embarazo, al haber agotado todas sus opciones. Pero antes de que empieza la operación, a Miran le llega un mensaje del doctor Turan, quien le dice que sabe cómo salvar a Reyyan y al pequeño Umut.

¿DE QUÉ TRATA “HERCAI”?

El drama de “Hercai” está centrado en Reyyan, nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat, además de una de las más crueles. Como no es nieta biológica de Nasuh, el líder del clan, la joven es maltratada constantemente y humillada a costa de su prima Yaren.

Sin embargo, eso no evita que Miran, el prometido de Yaren, se enamore y se case finalmente con ella. Después de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia. Con el tiempo, los secretos serán revelados mientras Reyyan y Miran intentarán apreciar su amor a pesar de todos los obstáculos.

¿QUIÉN ES EBRU ŞAHIN?

Ebru Şahin es una actriz y modelo turca, ganadora de múltiples premios como el Golden Butterfly, uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento otomano. Ella es conocida principalmente por su trabajo en “Hercai”. Nació en Estambul, en Turquía, el 18 de mayo de 1994. Es Tauro y mide 1,64 metros. La intérprete se considera una persona reservada.

Ebru Şahin en una escena de "Hercai". (Foto: Ebru Şahin/Instagram)

¿QUÉ CARRERA ABANDONÓ EBRU ŞAHIN DE “HERCAI” PARA CONVERTIRSE EN ACTRIZ?

Antes de convertirse en una reconocida actriz en Turquía, Ebru Şahin estudió Ciencias del Deporte en la Universidad de Estambul y se convirtió en una amante de la equitación.

Aunque siempre estuvo interesada en la actuación, Ebru Şahin estudió Ciencias del Deporte porque ama los deportes y creía que era una carrera rentable.

Sin embargo, Ebru se alejó de la equitación en el año 2016 para seguir su sueño de ser actriz. Fue así como inició su carrera actoral en la serie “Kan Parası” y, al año siguiente, formó parte del elenco de la película “Babam”. Poco a poco fue integrándose a otras producciones.

En 2019 llegaría su gran oportunidad cuando protagonizó “Hercai”, la telenovela que fue un éxito internacional y que fue su gran salto a la fama. Hoy Ebru Şahin es considerada una de las actrices más prometedoras de su generación.

“(Reyyan) Ha sido uno de los personajes más importantes de mi carrera. Me ayudó a crecer profesionalmente a medida que la desarrollaba y me apropiaba de su historia”, declaró Şahin en una entrevista con TVN.

Aunque ya no se dedica a la equitación a tiempo completo, Ebru Şahin ha demostrado que no ha abandonado del todo este deporte y que aún es muy buena practicándolo.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió varias fotografías donde se le ve practicando equitación, deporte que perfeccionó precisamente para “Hercai”.

Ebru Şahin ahora es considerada toda una celebridad en Turquía y su popularidad también se ve reflejada en su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores. Además, es rostro de diversas marcas y ha sido protagonista de revistas internacionales como Cosmopolitan.

Ebru Şahin en una de las escenas de "Destan", su nueva serie (Foto: Bozdag Film)

¿QUIÉN ES AKKIZ, EL NUEVO PERSONAJE DE EBRU ŞAHIN EN “DESTAN”?

Akkız es una valiente y guerrera montañesa que vive en las estepas de Asia Central. Ella creció huérfana. En la serie épica “Destan” se cuenta el amor épico entre Gök Tegini Batuga y Akkız. Tras dejar atrás su amor, estos dos libran una lucha épica y reescriben el destino de los turcos.

Esta nueva serie de época ofrecerá una trama cargada de acción, drama y amor, hecha en Turquía firmada por Bozdağ Film. Se desconoce si Akkız realmente existió en la historia de Turquía, lo cierto es que el personaje ya está dando de qué hablar.

En uno de los avances de “Destan”, inspirada en las leyendas de las guerreras turcas, se describe a Akkız (Ebru Şahin) de la siguiente manera: “¡Soy la hija de la montaña, Akkız! Llegué a ser una mano para los que no tienen manos. He llegado a ser el camino para los que no tienen pies. He venido a compensar lo que falta, a liberar al esclavo, a escribir mi epopeya en la montaña hasta el cielo”.

El personaje principal de “Destan” ha llamado la atención del público y la propia Ebru Sahin lo describió así: “Akkız es una persona realmente temeraria y testaruda que no pierde su espíritu de lucha incluso en situaciones difíciles y hará cualquier cosa por el bien de la justicia en la que cree. Por eso creo que la gente aceptará Akkız”, dijo la actriz en rueda de prensa para los medios turcos.

Sobre los motivos que la llevaron a aceptar este papel, Ebru Sahin dijo que iba a tomarse in descanso después de la última serie que grabó pero cuando leyó el guión y vio la solidez de su contenido, se sintió muy convencida de formar parte de este nuevo proyecto.

“Estaba pensando en descansar después de mi proyecto anterior. Pero interpretar a una mujer guerrera era mi sueño, incluso un título que le di en mi primera entrevista. Por eso nunca dije que no cuando llegó la oferta. Después de leer el guión y ver la solidez de sus cimientos, puedo decir que estoy realmente feliz en este momento”, dijo al medio turco Sabah.

FOTOS DE EBRU ŞAHIN EN INSTAGRAM