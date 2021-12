¿Qué horario tiene “Hercai”? Este fin de semana volverá a ser marcado por el nuevo capítulo de la telenovela turca que, con su historia de amor y venganza, se ha posicionado como una de las historias más vistas de la pantalla chica. La serie es protagonizada por Ebru Şahin y Akın Akınözü, y no deja de sorprender al público con su intriga y conmovedoras escenas.

El drama turco ha destacado no solo por su gran elenco, con nuevas estrellas y experimentados intérpretes, sino que también por la trama que envuelve al público, cada episodio, con una inquietante intriga.

El hilo conductor de la serie está basada en la novela homónima de la escritora otomana Sümeyye Koç: un amor imposible que surge desde una venganza. Así ha sido la ficción que debutó en la televisión turca el 15 de marzo de 2019 y finalizó su emisión el 25 de abril.

¿Cuántos capítulos y temporadas tiene “Hercai”? En Turquía se emitieron un total de 69 episodios de la telenovela turca, con una duración de 150 minutos cada uno. Además, la producción televisiva tuvo tres temporadas.

Reyyan y Miran, los protagonistas de la telenovela "Hercai". (Foto: Mia Yapim)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HERCAI” DURANTE EL FIN DE SEMANA?

La novela turca“ Hercai” tendrá, este fin de semana, específicamente el sábado 4 de diciembre, el horario de las 22:30 horas a través de la señal de Nova, en España. La novela aparecerá después de “Doctor en los Alpes” y antes del nuevo fenómeno de la pantalla chica, “Infiel”.

El canal de televisión, de acuerdo a su parrilla televisiva, emite un nuevo capítulo cada fin de semana, y también mantiene disponible los episodios aparecidos hasta el momento en la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

Dicho espacio, además, permite a los usuarios ver de manera online y en directo los nuevos capítulos de “Hercai”, y les entrega adelantos exclusivos sobre lo que vendrá en la pantalla chica cada semana.

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “HERCAI”?

UN SECRETO REVELADO

En el nuevo capítulo de “Hercai” se conocerá cómo Miran se entera del secreto de Reyyan: su amada probablemente morirá cuando dé a luz. Esto será un duro golpe para el protagonista que, después de meditarlo, le pedirá a su pareja que decida interrumpir el embarazo. Ella no aceptará. “¿Por qué Dios mío? ¿Cuántas pruebas más me vas a poner en el camino? Ya no puedo más”, se lamentará el Aslambey que, después llegará a las rodillas de Azize para pedirle ayuda y consuelo.

Akın Akınözü en el papel de Miran en la exitosa telenovela turca "Hercai". (Foto: Mia Yapim)

EL NUEVO PLAN DE YAREN

Por otro lado, Yaren seguirá sufriendo los maltratos de Füsüm, quien la humilla al enterarse que su exnuera había podido comunicarse con sus padres por un teléfono que, a esconciddas, le dio Saida. Sin embargo, Firat saldrá en defensa de la muchacha y la protegerá a tal punto de que Zeynep entre en un grado de celos, sobre todo porque Yaren, al verla, aprovechará para abrazarlo muy efusivamente.

Yaren salva su vida al confesar que está embarazada. (Foto: Mia Yapim)

UNA ESPERANZA

De esta manera, Miran se encontrará con Azra en la casa y le contará toda la situación de Reyyan. Ella les dará la posibilidad de un milagro: hay un doctor que podría salvar a su amada y su nombre es Turan. El único problema será que el especialista está no habido tras retirarse como una eminencia de las ciencias de la salud. Eso bastará para Miran, quien contará un detective para ubicar al hombre que le conceda el milagro de salvar a su familia.

Reyyan en uno de los momentos más complicados de su embarazo. (Foto: Mia Yapim)

¿DE QUÉ TRATA “HERCAI”?

El drama está centrado en Reyyan, nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat, además de una de las más crueles. Como no es nieta biológica de Nasuh, el líder del clan, la joven es maltratada constantemente y humillada a costa de su prima Yaren.

Sin embargo, eso no evita que Miran, el prometido de Yaren, se enamore y se case finalmente con ella. Después de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia. Con el tiempo, los secretos serán revelados mientras Reyyan y Miran intentarán apreciar su amor a pesar de todos los obstáculos.

¿QUIÉN ES EBRU ŞAHIN?

Ebru Şahin es una actriz y modelo turca, ganadora de múltiples premios como el Golden Butterfly, uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento otomano. Ella es conocida principalmente por su trabajo en “Hercai”. Nació en Estambul, en Turquía, el 18 de mayo de 1994. Es Tauro y mide 1,64 metros. La intérprete se considera una persona reservada.

¿QUÉ CARRERA ABANDONÓ EBRU ŞAHIN DE “HERCAI” PARA CONVERTIRSE EN ACTRIZ?

Antes de convertirse en una reconocida actriz en Turquía, Ebru Şahin estudió Ciencias del Deporte en la Universidad de Estambul y se convirtió en una amante de la equitación.

Aunque siempre estuvo interesada en la actuación, Ebru Şahin estudió Ciencias del Deporte porque ama los deportes y creía que era una carrera rentable.

Sin embargo, Ebru se alejó de la equitación en el año 2016 para seguir su sueño de ser actriz. Fue así como inició su carrera actoral en la serie “Kan Parası” y, al año siguiente, formó parte del elenco de la película “Babam”. Poco a poco fue integrándose a otras producciones.

En 2019 llegaría su gran oportunidad cuando protagonizó “Hercai”, la telenovela que fue un éxito internacional y que fue su gran salto a la fama. Hoy Ebru Şahin es considerada una de las actrices más prometedoras de su generación.

“(Reyyan) Ha sido uno de los personajes más importantes de mi carrera. Me ayudó a crecer profesionalmente a medida que la desarrollaba y me apropiaba de su historia”, declaró Şahin en una entrevista con TVN.

Aunque ya no se dedica a la equitación a tiempo completo, Ebru Şahin ha demostrado que no ha abandonado del todo este deporte y que aún es muy buena practicándolo.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió varias fotografías donde se le ve practicando equitación, deporte que perfeccionó precisamente para “Hercai”.

Ebru Şahin ahora es considerada toda una celebridad en Turquía y su popularidad también se ve reflejada en su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores. Además, es rostro de diversas marcas y ha sido protagonista de revistas internacionales como Cosmopolitan.

