“Hercai”, la historia de amor y venganza que ha conquistado a Turquía y al mercado internacional, sigue cautivando cada semana al público de España. La historia cada día se torna más interesante con las recientes discusiones de Reyyan y Miran, cuando al parecer ya lo habían superado todo.

“Hercai” está basada en el libro homónimo de la escritora Sümeyye Koç, publicado en 1995 en Turquía. ¿De qué trata Hercai? Es la historia de un amor imposible. El drama está centrado en Reyyan, nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat, además de una de las más crueles. Como no es nieta biológica de Nasuh, el líder del clan, la joven es maltratada constantemente y humillada a costa de su prima Yaren. Sin embargo, eso no evita que Miran, el prometido de Yaren, se enamore y se case finalmente con ella. Pero el drama recién comienza.

Después de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran Aslanbey solo se casó con ella para vengarse de su familia, pero, ¿el amor será más grande que el odio?

REYYAN, ¿SUFRIÓ LA PÉRDIDA DE SU BEBÉ?

Reyyan, luego de una fuerte discusión con Miran, se sintió mal y ha despertado con un dolor insoportable y ensangrentada. Asustada por la vida del bebé que lleva en su vientre, va de inmediato al hospital, donde han analizado su situación.

Reyyan sufre por la situación de su bebé, solo quiere que los médicos les digan la verdad (Foto: Mia Yapim)

Miran también ha ido corriendo en cuanto se ha enterado de lo sucedido, sin importarle que tras la riña verbal ambos dejaran de dirigirse la palabra. Él, sumido en el dolor, quería saber el estado de su hijo y que las cosas con Reyyan vuelvan a su cauce normal. ¿Qué pasó con el bebé? ¿Qué le dijeron los médicos a Reyyan? La mujer fue sometida a una ecografía para ver cómo estaba la criatura. Por suerte su bebé es fuerte y ambos están fuera de peligro.

¿Por qué discutieron Reyyan y Miran? Miran descubrió que Reyyan estaba al tanto del parentesco que une a Azize con Hazar y le recriminó que no se lo hubiera contado antes: “¡Confiaba en ti y dijimos que no nos mentiríamos nunca más! ¿Cómo has podido?”.

Reyyan y Miran tuvieron una fuerte discusión (Foto: Mia Yapim)

Ella le dio sus explicaciones, pero Miran se sentía muy dolido porque su esposa, su vida, le ocultara algo tan importante.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HERCAI” EN ESPAÑA?

“Hercai” se emite en España a través de la señal de Nova. Podrás continuar viendo la historia de amor imposible de Reyyan y Miran, este sábado 9 de octubre a las 22:15 horas (hora española), después de “Doctor en los Alpes” y antes de la nueva producción turca “Infiel”, la adaptación de “Doctor Foster” de la BBC.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE LA SERIE TURCA “HERCAI”?

“Hercai” está compuesta por tres temporadas y 69 capítulos ya estrenados en su país de origen.