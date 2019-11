Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, habló de la polémica en la que se vio envuelta la famosa presentadora y actriz Verónica Castro luego que saliera a la luz que se casaron.

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, la joven dijo que fue testigo de la supuesta relación que mantuvo Yolanda con la actriz mexicana, además reveló el tiempo que duró el romance.

“Si ella lo quiere negar es su rollo… pero que bueno que salió la verdad… respeto (a Verónica en) su manera de pensar, pero fue una relación de más de cinco años, yo estuve, yo lo viví, o sea, mi hermana es lo que más amo y es mi persona más cercana”, aseguró.

Marilé Andrade para dar sustento a su versión, dijo: “Chequeen una entrevista que hizo la señora, que hasta ella misma dijo que sí se había casado con alguien, y que había sido una mujer, búsquelo, ella misma lo dijo en algún momento”.

Por último, Marilé Andrade bromeó ante un posible “divorcio” entre su hermana y Verónica. “Acuérdense que esto fue simbólico, entonces qué bueno que ya no vamos a estar en un mitote de divorcio”, refirió.

A mediados de setiembre pasado, Yolanda Andrade dijo a la revista TvyNovelas que hace dos décadas contrajo nupcias simbólicas con Verónica Castro en Ámsterdam.

“Nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir que no era lesbiana… si se retira es por cobardía, y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar”, dijo a dicho medio la también actriz.