Lo que pasará en “Hermanos” durante la semana, del lunes 1 al martes 2 de mayo, tendrá como protagonista a la pareja de Akif y Suzan, quienes decidirán dar un siguiente paso en su relación al pisar el altar. Sin embargo, los antiguos amantes no la tendrán fácil por los planes de Nebahat para arruinar su felicidad en los capítulos de la telenovela turca “Kardeslerim” que se emiten en la pantalla chica.

La muerte de Kaan fue el disparador para que Akif revalorara su vida. El joven murió tras una caída cuando se peleaba con Süsen en el colegio. El dolor que sintió el villano hizo que se replanteara su forma de vivir.

De esta manera, buscó sanar su vínculo con Doruk, quien también estuvo dolido por la muerte de su hermano, y conseguir la felicidad al lado de Suzan, una mujer con la que vivió una relación complicada cuando todavía seguía junto a Nebahat.

Por ello, la pareja tendrá una boda, pero no todo será felicidad por los deseos de la exesposa de Akif. Nebahat hará todo lo posible para arruinarles la fiesta. ¿Lo conseguirá? Conoce aquí lo que pasará en la serie otomana “Hermanos” a través de la señal del canal de televisión Antena 3 de España.

Akif y Suzan en su ceremonia religiosa (Foto: NG Medya)

5 MOMENTOS CLAVES DE “HERMANOS” DEL LUNES 1 AL MARTES 2 DE ABRIL

5. La trampa de Nebahat

Nebahat intentará boicotear el matrimonio de Akif y Suzan con la ayuda de Ayla y trabajadores del lugar donde se casará la pareja. La exesposa del villano colocará un video en el que aparece Akif diciéndole que la amaba y criticando a la mujer con la que ha pisado el altar. El hombre pedirá música y lo que aparecerá será esa grabación que ocasionará la huida de Suzan.

Akif, sorprendido, en su boda con Suzan (Foto: NG Medya)

4. Marido y mujer

Suzan ya no querrá casarse con Akif, quien correrá detrás suyo para convencerla de quedarse. El hombre le dirá que no deben darle el gusto a su ex de arruinarles la fiesta. La mujer entenderá las intenciones de Nebahat y aceptará volver a su lugar para después darse el “sí, acepto” frente a Harika y otros testigos de la unión religiosa de los antiguos amantes.

3. Vida imposible

Sin embargo, a los flamantes esposos Akif y Suzan les esperará más problemas. Ya que Ayla, la nueva socia de Akif tras la muerte de Resul, contratará a Nebahat como su asistente, para que ella esté más cerca de la pareja y les haga la vida imposible. De esta manera, también evitarán que la nueva esposa de Akif se convierta en una trabajadora de la compañía.

2. Emir al borde de la muerte

Mientras que Emir estará a punto de morir en “Hermanos”, después de que su auto caiga al lago con él adentro. El personal de auxilio logrará sacarlo con vida. Esto pasará después de que el joven maltratara a Harika y Süse, quienes serán defendidas por Aybiké y Aiyse. La pelea terminará con Emir inconsciente en el auto, el cual caerá repentinamente. Al volver al colegio, él los denunciará por intento de homicidio y la policía para detener a las muchachas.

1. El infarto de Akif

Finalmente, otros de los momentos relevantes de “Hermanos” será cuando Akif sufra un amago de infarto en manos de Nebahat, quien pedirá ayuda para que salven a su exesposo. ¿Ella será la responsable de esto? No. El hombre se desvanecerá por la noticia de que uno de sus barcos se ha hundido, perdiendo una gran cantidad de dinero.

Akif en un capítulo de "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España por la señal del canal Antena 3. El horario de la producción televisiva será de las 20:00 horas durante los domingos. Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “HERMANOS”

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Omer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar.