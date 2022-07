¿Qué pasó en “Hermanos”? Las cosas para Kadir se complicaron en el capítulo anterior. El mayor de los hermanos fue apuñalado por los secuaces de Mehmet, quien pensaba que el joven lo acusó ante la policía. Lo que inicialmente sería una advertencia, terminó en tragedia, con el protagonista tirado en el exterior de su casa, ante la sorpresa y llanto de sus hermanos.

Previamente en “Kardeslerim” (título original de la telenovela turca), se dio una revelación que dejó mudo a Akif: Suzan está embarazada. Ambos estaban discutiendo por las sospechas de Harika, cuando la mujer le dijo que se encuentra esperando un hijo. ¿Qué responderá Akif? ¿Aceptará este cambio radical en su vida?

Así, tras dos grandes acontecimientos, “Hermanos” emitió el martes 19 de julio un capítulo más de su historia por Antena 3. En el capítulo emitido en España continuaron las tensiones luego de la noticia de Suzan; además, Ömer le confiesa a Kadir que le gusta Melisa, pero ella está enamorada de su hermano mayor. ¿Qué más pasó? A continuación, las cinco claves del episdios.

Kadir fue atacado por los secuaces de Mehmet. Estpa herido de una puñalada (Foto: NGM Media)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL 19 DE JULIO DE “HERMANOS”?

1. La confesión de Ömer que deja a Kadir sin palabras

Ömer está cada vez más cerca de Melisa, aunque ella en realidad solo tiene ojos para Kadir. De hecho, después de estudiar, el mayor de los Eren decide llevarla a casa. Cuando este regresa, se encuentra a su hermano y le hace una gran confesión: “Me gusta mucho Melisa”, mientras Kadir no puede disimular su cara de sorpresa.

Ömer confesándole a su hermano que está enamorado de Melisa en "Hermanos" (Foto: NGM Media)

2. Melisa le confiesa a Kadir que está enamorada de él

Mientras Ömer le confiesa a su hermano que está enamorado de Melisa, ella está cada vez más ilusionada con Kadir, este, en cambio, desde que se sabe que a su hermano le gusta mucho, empieza a distanciarse de ella. Pero la joven no piensa rendirse y le dice todo lo que siente por él: “Estoy enamorada de ti”. Kadir se quede totalmente sin palabras y más todavía cuando de repente aparece su hermano.

Melisa le confiesa a Kadir que está enamorada de él, mientras Ömer los ve juntos en "Hermanos" (Foto: NGM Media)

3. Kadir salva a Harika de Ömer

Harika no puede soportar cada vez que ve a Asiye y a Doruk juntos. La joven la amenaza y le dice que, si no abandona el club de música, ella misma hará que no vuelva a cantar nunca más y le pinta la cara con un pintalabios rojo. Ömer, al ver lo que le han hecho a su hermana, no duda en ir a buscar a Harika para enfrentarla. Quiere que pague por lo que le ha hecho a Asiye, pero cuando está punto de llevar a cabo su venganza, aparece Kadir para impedirlo.

Harika no puede soportar cada vez que ve a Asiye y a Doruk juntos en "Hermanos" (Foto: NGM Media)

4. Suzan le cuenta toda la verdad a Nebahat

Nebahat y Suzan han tenido una oportunidad para hablar. Nebahat aprovecha la situación para decirle a Suzan que Akif es un marido ejemplar y que no todos pueden ser como él, refiriéndose a Kenan y al pronto divorcio entre ambos.

Nebahat descubre que Akif tendrá un hijo con Suzan en "Hermanos" (Foto: NGM Media)

5. Akif, acorralado ante las preguntas de Nebahat

Nebahat habla con Akif sobre su infidelidad con Suzan. Al principio el hombre se hace el loco, pero solo con una mirada desconsolada de su esposa se da cuenta que lo sabe todo y que no va a poder seguir negando su amorío. La mujer quiere respuestas, pero su marido sigue tratando de ocultarlo todo. Sin embargo, Akif no tendrá escapatoria, pues Nebahat le refriega en el rostro que Suzan le ha confesado que está esperando un hijo de él. ¿Qué dirá ahora el protagonista?

Akif se da cuenta que Nebahat ya sabe que tendrá un hijo con Suzan en "Hermanos" (Foto: NGM Media)