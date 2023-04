¿Qué pasó en “Hermanos”? Durante esta semana, del 10 al 11 de abril, Antena 3 emitió nuevos capítulos de la telenovela turca que narra la historia de los hermanos Eren (Kadir, Omer, Asiye y Emel), quienes luchan por seguir adelante con sus sueños pese a la trágica muerte de sus padres.

En los capítulos de la semana anterior de “Hermanos” hemos visto que Harika fue arrestada luego de que se gastó el dinero del jefe de Ömer. Luego Akif le propuso un trato: sacarla de aquel lugar si ella no se entromete en su romance con Suzan.

Por otro lado, Nebahat atacó la casa de Süzan luego de que su esposo Akif le solicitara el divorcio tan pronto. La mujer ciega de celos empezó a sospechar de Suzan y la atacó. ¿Qué más pasó en “Hermanos”? Aquí te contamos los cinco momentos más importantes que se vieron esta semana por Antena 3.

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3 (Foto: NG Medya)

5 COSAS QUE PASARON EN “HERMANOS” DEL 10 AL 11 DE ABRIL

1. Ömer renunció a su trabajo

Ömer ya no desea continuar con el trabajo y le dice a su jefe que renuncia a todo. Esto ocurre luego que Doruk conversara con él. Cuando su jefe le encarga al joven Eren a que amenace al dueño de una cafetería, este le dice que ya no quiere seguir haciendo eso.

“No voy hacerlo, dice que tiene hijos ¿cómo voy a pegarle? Le pagaré mi deuda, le doy mi palabra, pero no me pida nada más”, sentenció Ömer.

Ömer renunció a su trabajo en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Media)

2. Nebahat golpeó a Resul en la cabeza

Resul le enseñó un video a Nebahat donde se confirma que Akif Atakul es el hombre que mató al padre de los Eren. Esto sorprende a la mujer, pues creía que la grabación ya no existía.

Ante ello, Nebahat trata de convencer al hombre para que no acuda a la policía y al no tener resultados positivos no tiene mejor opción que golpearlo en la cabeza con un objeto y dejarlo inconsciente.

Nebahat golpeó a Resul en la cabeza en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Media)

3. Akif le propone matrimonio a Süzan

Akif Atakul no consiguió que Nebahat firme el divorcio y el hombre está preocupado por la reacción de Süzan si es que se entera de ello.

Es así que invita a cenar a la madre de Harika y no tuvo el valor de contarle toda la verdad respecto a que Nebahat no le otorgó el divorcio. Sin embargo, aprovechando la velada, Akif le propone matrimonio a Süzan. La mujer, muy emocionada, acepta frente al público.

Akif le propone matrimonio a Süzan en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Media)

4. Süzan le devuelve el anillo de compromiso a Akif

Süzan le reclama a Akif por qué motivo no ha podido divorciarse de Nebahat. “Me invitaste a cenar, me propusiste matrimonio y yo acepté. Y todavía no te has divorciado de Nebahat”, dijo la mujer.

El hombre le asegura que pronto se divorciará de Nebahat y le indica que el tribunal decidió postergar el asunto. Luego, Süzan le regresa el anillo de compromiso y le dice que primero resuelva el tema con su esposa y luego la busque.

Süzan le devuelve el anillo de compromiso a Akif en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Media)

5. Asiye recibió un disparo al intentar proteger a su hermano

Tras renunciar a su trabajo, Ömer le pidió a Doruk el dinero que le faltaba para saldar su deuda y el joven Eren se la dio a su jefe. El problema es que Doruk también llamó a la policía para denunciarlos y eso molestó a los mafiosos.

El jefe de Ömer y sus hombres se presentaron en casa de los Eren para reprocharle al joven que los hubiese delatado. Ahí sacó una pistola y le apuntó a Ömer. En ese momento, Asiye se interpone entre la bala y protegió a su hermano. Los mafiosos huyeron y Asiye quedó gravemente herida.

Asiye recibió un disparo al intentar proteger a Ömer en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.