Kadir murió y los Eren tratan de rehacer sus vidas sin él, aunque los recuerdos los abruman por donde caminen. En los capítulos del lunes 2 al martes 3 de enero de “Hermanos”, que emitió Antena 3, Ömer se enfocó en buscar testigos del trágico accidente, pero Akif boicoteó la única prueba que creía haber encontrado. Sin embargo, el padre de Melisa no se imagina que ha quedado un cabo suelto.

“Kardeslerim”, en el nombre original de la producción en turco. Fue creada por Gül Abus Semerci y ha podido llegar a más de 40 países, incluyendo España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, entre otros. La ficción es protagonizada por los actores Halit Özgür Sari, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgi Coşkun y Aylin Akpınar.

En los capítulos de la semana pasada, los Eren tuvieron que enterrar a Kadir, el hermano mayor y sostén de la familia. El joven murió cuando la motocicleta en que viajaba a velocidad, para denunciar a Akif por la muerte de su padre, fue impactada por el auto que conducía su novia Melisa, quien está fuera de sí. Pese a los esfuerzos de los doctores, que intentaron reanimarlo, murió ante la mirada desgarradora de sus hermanos Emel, Asiye, Ömer y demás familiares.

La historia se retoma una semana después de su deceso y los hermanos buscarán, una vez más, salir adelante en medio del dolor.

5 COSAS QUE PASARON EN “HERMANOS” DEL 2 AL 3 DE ENERO

Revive los momentos más resaltantes que pasaron en la telenovela turca, que se transmite los lunes y martes, desde las 22:45 horas (hora de España), por Antena 3.

5. Emel con un trauma por la muerte de Kadir

A una semana de la muerte de Kadir, los hermanos Eren tratan de seguir adelante sin él, pero su recuerdo es constante y su ausencia deja secuelas, sobre todo en Emel. La pequeña, después de perder a tantos seres queridos en tan poco tiempo, ha empezado a sentir un miedo irracional hacia la muerte. Teme que Asiye y Ömer, también fallezcan y no se separa de ellos.

4. Melissa en psiquiátrico y Süsen angustiada

Melisa no está nada bien. La joven no soporta la culpa por la muerte del amor de su vida y atraviesa una crisis nerviosa. Sus padres no han visto mejor opción que enviarla a una clínica psiquiátrica en Ginebra. Su madre, Nebahat, dice que ella se muestra como ida y no reacciona ante ningún estímulo: “Está como ausente todo el rato”. Ni Nebahat ni Akif le han contado a Doruk la verdadera razón por la que su hermana está así. Süsen, en tanto, está muy angustiada tras ser testigo del accidente en el que falleció Kadir.

3. Video del accidente

Ömer busca descubrir a toda costa quién fue la persona que chocó contra Kadir y provocó su muerte. Decide colgar imágenes del lugar del accidente en busca de algún testigo que viera lo que pasó. Su idea da resultado y un desconocido se pone en contacto con él para entregarle un video del terrible suceso. Süsen y Kaan lo escuchan y acuden a buscar a Akif para contarle sobre este posible cabo suelto.

2. Sengül cerca de la verdad

Akif no permitirá que se sepa que fue Melisa quien atropelló a Kadir. Por ello, cuando descubre que hay un testigo del accidente que hablará con Ömer, hace que Kaan se haga pasar por el chico Eren. En las imágenes se ve a Akif y a una desesperada Melisa. Cuando Ömer llega a la tienda para conversar con el testigo, este le dice que fue un error. Según su nueva versión, el incidente que observó no estaba relacionado a su hermano, por lo que no puede ayudarlo. Lo cierto es que el desconocido fue chantajeado por Akif y Kaan. Por otro lado, Sengül está más cerca de descubrir la verdad sobre el accidente de Kadir. ¡Ha encontrado el móvil del testigo que lo vio todo! ¿Qué pasará?

1. Recuerdan a Kadir

Ömer se queda sin trabajo, pero sigue obsesionado buscando respuestas a la muerte de Kadir. Asiye se pone a buscar empleo como asistente en diferentes casas, pues ya no tienen ni para calentar la estufa. La joven le pide a su hermano que razone y la ayude. Finalmente, la semana termina con un momento conmovedor protagonizado por la pequeña Emel. Ella les ha revelado a sus hermanos el último mensaje que le dejó Kadir antes de morir: “Cuando llueva, sentirás que te abrazo fuerte”. Así, los tres salen a disfrutar de la lluvia mientras recuerdan los momentos felices que vivieron como familia.

Emel protagoniza emotivo momento bajo la lluvia en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Omer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar.