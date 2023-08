El misterio, el drama y las lágrimas volvieron a apoderarse de la señal de Antena 3, como de costumbre, gracias a la telenovela turca “Hermanos”, que se emite en el horario de prime time en todo el territorio de España.

Esta vez en los episodios emitidos el lunes 31 de julio y el martes 1 de agosto, hemos visto una serie de sucesos que podrían cambiar el destino de los hermanos Eren y de cada uno de los protagonistas, en especial de Ömer, quien aún no se entera la verdad.

Además, la niña Emel ahora se encuentra entre la vida y la muerte debido a un atropello que ha sufrido cuando se fue a comprar pan. Lo peor de todo es que el conductor se dio a la fuga. ¿Quieres recordar lo que pasó está semana en “Hermanos? Acá te lo contamos.

¿QUÉ SUCEDIÓ ESTA SEMANA EN “HERMANOS”?

Sevgi confiesa por qué no dice la verdad

Asiye descubrió que Ömer es hijo de Ahmet Yilmaz, pero no puede decírselo a su hermano porque él cree que esto no es así y está muy feliz por ello. Sin embargo, la joven entra en una pequeña melancolía porque no sabe qué hacer.

La señora Sevgi la encuentra a Asiye y conversan. La joven le pregunte si Ömer es su nieto y ella lo afirma, pero también aprovecha el momento para decirle por qué no puede decírselo: “Ahmet no quiere reconocerlo. No quiere saber nada de él”, dijo.

Sevgi siente mucha pena por el hecho de que su hijo, Ahmet, no quiera reconocer a Ömer (Foto: NG Medya)

Yasmin se duerme y pierde la final del campeonato de ajedrez

Yasmin había preparado una trampa en contra de Asiye, poniéndole un medicamento en su bebida para dormirla y así ganar el campeonato de ajedrez, pero su malvado plan no funcionó de la manera que ella creía.

Tolga se dio cuenta de esto y le avisó a Aybike para que juntos puedan ingeniárselas para cambiar los líquidos. Finalmente, la que cae dormida es Yasmin tras haber recibido un “jaque”. La ganadora del torneo fue Asiye.

Yasmin quiso drogar a Asiye, pero el tiro le salió por la culata y ella se bebió el agua adulterada (Foto: NG Medya)

Süzen termina su relación con Ömer

Süzen ya no puede aguantar más tiempo siendo la novia de Ömer debido a todas las mentiras que le ha dicho en el último tiempo. Que el joven Eren haya utilizado su trabajo como excusa para no verla y así ir a la casa de Tolga y Leyla, ha sido la gota que derramó el vaso.

Si bien Ömer quería arreglar la situación, Suzen considera que es tarde, por lo que rompe con él entre lágrimas. “No puedo estar con alguien que siempre me miente”, le comentó. Además, la joven no puede soportar verle con Leyla, pues sus celos se vuelven más grandes.

Süsen está decepcionada de Ömer y sus mentiras, por lo que ha tomado la tajante decisión de terminar su relación (Foto: NG Medya)

Sarp y sus amigos le dan una paliza a Ömer

En medio de una discusión, Ömer había empujado a Sarp a la basura, en lo que fue una gran vergüenza para el hijo de Ahmet, quien fue hasta la casa de los Eren en busca de venganza y saldar las cuentas pendientes que tienen ambos.

Los dos estaban peleándose, pero en ese momento entran los amigos de Sarp y todos le dan una muy fuerte paliza a Ömer, dejándolo muy herido y sin poder levantarse. Hasta le tomaron una foto al lado de la basura para ridiculizarlo. ¿Qué pensarían si se enteran que son medios hermanos?

Ömer recibió una paliza de parte de Sarp y sus amigos (Foto: NG Medya)

Sarp atropella a Emel

Emel había salido en bicicleta a una tienda cercana para comprar pan y Ömer le dio permiso, aunque iba a acompañarla hasta que Sarp y sus amigos le dieran una paliza que jamás olvidará. Es por ello que la pequeña se fue sola, sin saber lo que había ocurrido.

Después de su accionar violento, Sarp estaba regresando a su casa mientras conducía y se reía con sus secuaces. Estas distracciones al volante propiciaron que no se dé cuenta de lo que tenía delante de él, atropellando a Emel. Y para colmo, se dio a la fuga. ¿La menor de los hermanos Eren sobrevivirá?

Emel ha quedado grave tras ser atropellada por Sarp, quien además se ha dado a la fuga (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “HERMANOS”?

La telenovela la puedes ver a través de la señal de Antena 3 desde las 22:45 horas todos los lunes y martes. También, puedes disfrutar de “Hermanos” por streaming, de manera online y en directo. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Accede desde este enlace.