Antena 3 estrenó la telenovela turca “Hermanos” el domingo 26 de junio como reemplazo de “Inocentes”. Se trata de una increíble historia de lucha, superación y coraje que ha arrasado ya en medio mundo y que ha llegado a España generando mucha expectativa entre el público.

El drama, titulado originalmente como “Kardeşlerim”, narra la vida de los hermanos Eren, quienes tienen que sobrevivir luego de la terrible muerte de su madre en un accidente y de su padre en misteriosas circunstancias.

“Hermanos” cuenta con las actuaciones estelares de Celil Nalcakan, Cüneyt Mete y Fadik Sevin Atasoy, juntos a otros actores que forman parte del reparto. Si quieres saber más de esta nueva producción, aquí te contamos las 5 cosas que pasaron en el capítulo 2 que se trasmitió por Antena 3 en España.

La telenovela turca "Hermanos" está protagonizada por Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 2 DE “HERMANOS”?

1. Los hermanos Eren dan el último adiós a sus padres

La tragedia ha golpeado a la familia Eren: Kadir, Asiye, Ömer y Emel han perdido a sus padres el mismo día. Primero a su madre en un accidente de coche y después a su padre luego de caer al vacío desde un edificio.

Los cuatro hermanos, rotos de dolor, entierran a sus padres siendo conscientes de que ahora solo se tienen los unos a los otros. “No os llevéis”, gritan desesperados mientras se abrazan.

Los hermanos Eren dan el último adiós a sus padres (Foto: NG Medya)

2. Kadir dispuesto a todo para ayudar a sus hermanos

Tras la muerte de sus padres, Kadir se alza como la figura responsable de sus hermanos y Asiye, Ömer y Emel acatarán lo que él diga. El joven está dispuesto a todo por sacar a su familia adelante.

Ömer les dice a sus hermanos que va a dejar de estudiar y se va a poner a trabajar para conseguir dinero, pero Kadir le dice que no puede hacer eso y que tiene que cumplir la promesa que le hizo a su padre: “Serás médico”. También le dice a Asiye que tiene que seguir estudiando y que a partir de ahora él se encargará de todo: “Desde ahora yo soy vuestro padre y vuestra madre”.

Kadir dispuesto a todo para ayudar a sus hermanos (Foto: NG Medya)

3. Suzan se siente culpable por la muerte de Hatice y quiere ayudar a los niños

Suzan cree que ella y Akif provocaron el accidente en el que murió Hatice y así se lo hace saber a su amante. La mujer quiere que a partir de ahora ambos ayuden a los niños que se han quedado huérfanos; ella se siente responsable de lo sucedido pero Akif cree que solo fue un accidente.

“Ha sido el destino”, dice Akif, quien piensa que ellos no han provocado nada y que no debería sentirse culpable por la muerte de Hatice.

Suzan se siente culpable por la muerte de Hatice y quiere ayudar a los niños (Foto: NG Medya)

4. Suzan termina su relacion con Akif

Suzan no puede con la culpa y siente que debe terminar su romance con Akif. La mujer cree que si Hatice no les hubiera pillado en la cama y no se hubiera subido a ese coche, no habría tenido ese accidente que le costaría la vida.

“Te juro, Suzan, que tú eres mi único pecado en esta vida”, le dice Akif, pero ella le dice que no puede soportar esta culpa y que no quiere volver a verle. “Se acabó”, dice Suzan antes de irse de allí, pero Akif no lo tiene tan claro que su relación haya acabado.

Suzan termina su relacion con Akif (Foto: NG Medya)

5. Los hermanos Eren se quedan sin casa y se van a vivir con sus tíos

La muerte de sus padres no es el único golpe que les toca soportar a los Eren; ahora el casero les echa de casa de muy malas maneras y se mudan a vivir con sus tíos.

La convivencia con sus tíos no es como esperaban ya que, aunque su tío les quiere y les intenta proteger, su mujer no tiene ningún tipo de reparo en exigirles que trabajen para contribuir en casa. Esto provoca varias discusiones por lo que finalmente los cuatro jóvenes se marchan a vivir al gallinero de su tío... ¿Podrán vivir los cuatro en esas condiciones?

Los hermanos Eren se quedan sin casa y se van a vivir con sus tíos (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

Si te encuentras en España, puedes ver la telenovela “Hermanos” a través de la señal de Antena 3. Hasta el momento, se sabe que el martes 28 de junio se emitirán nuevos episodios, a las 10:45 p.m.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la serie a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.