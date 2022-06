La telenovela turca “Hermanos” llegó con fuerza a Antena 3. La ficción otomana ha cautivado al público español con la historia de lucha y superación de los hermanos Eren, que ha sido vendida a más de 42 países con buenos índices de audiencia.

El drama, titulado originalmente como “Kardeşlerim”, se estrenó en Turquía el 20 de febrero de 2021 a través de la señal del canal ATV. Cuenta con un total de 56 capítulos emitidos hasta el 11 de junio de 2022, cuando terminó su temporada 2 en su país de origen y gracias a su éxito fue exportada a otros territorios.

Esta producción, protagonizada por Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar, se emite en España por Antena 3 desde el domingo 26 de junio como reemplazo de “Inocentes”. Aquí te contamos todo lo que pasó en el capitulo 3 de la telenovela turca.

La telenovela turca “Hermanos” se estrenó el domingo 26 de junio en España por Antena 3 (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 3 DE “HERMANOS”?

1. Şengül se aprovecha de la tragedia de sus sobrinos

Asiye y la pequeña Emel acompañan a su tía Şengül quién logra detener el coche del señor Akif y no duda en pedirle dinero para sus sobrinos. “Lo estamos pasando muy mal, cocemos una olla de sopa y nos lo repartimos entre todos”, señala.

Luego Asiye le dice a su tía que lo mejor es marcharse, pero Şengül insiste: “Emel tiene mucha tos y no la podemos llevar al médico porque no tenemos dinero”. Finalmente, Akif le da dinero a Şengül justo en el momento en que Asiye empieza a sentir mucha vergüenza de su tía. La joven coge a la pequeña Emel y se marcha de allí, mientras su tía las sigue con el dinero en la mano.

Şengül se aprovecha de la tragedia de sus sobrinos (Foto: NG Medya)

2. Akif no está dispuesto a renunciar a Suzan

Akif visita a Suzan en su casa, aunque esta le dijo que no quería volver a verlo: “¿Qué haces aquí? Mi marido puede llegar en cualquier momento”, le dice. Suzan está nerviosa por todo lo sucedido y el hombre intenta tranquilizarla

La joven insiste en que está muy nerviosa y que no puede evitarlo. Akif se acerca a Suzan y la acaricia el pelo, preguntándole si puede hacer algo para sentirse mejor: “Estoy loco por ti”, pero Suzan no quiere ver a Akif.

Akif no está dispuesto a renunciar a Suzan (Foto: NG Medya)

3. Asiye pone en su sitio a Doruk y a sus amigos

Asiye no va a permitir que nadie se burle de ella ni de sus hermanos. La joven no aguanta más las burlas le da una bofetada a Doruk: “Tu eres el perdedor, maleducado”, añade.

“Eres muy orgullosa ¿no? Pues no deberías venir a pedirnos dinero”, señala Kadir no puede creer lo que está escuchando y Asiye le cuenta a su hermano que su tía les obligó a irse con ella.

Asiye pone en su sitio a Doruk y a sus amigos (Foto: NG Medya)

4. Melisa se acerca a Ömer

Doruk y su hermana Melisa han salido de fiesta con unos amigos a una discoteca de la ciudad. Cuando una de las amigas ve a Ömer enseguida les pregunta si les ha seguido, pero Melisa defiende al joven: “Déjalos en paz, es el hijo de Hatice”, señala.

Luego la chica se acerca a Ömer que está sentado y le saluda: “Iba a ir a veros hoy, pero me encontré con tu hermano y me dijo que no estabais en casa ¿os habéis mudado?”, pregunta la joven. Lo que Melisa no se imagina es que ahora los hermanos Eren viven en el gallinero y a Ömer le da vergüenza reconocer ante ella que no tienen nada.

Melisa se acerca a Ömer (Foto: NG Medya)

5. Akif recibe un misterioso mensaje anónimo

Akif, que siempre cree tener todo controlado, recibe un misterioso mensaje en su móvil: ¡Alguien vio cómo mató a Veli! Además, recibe un pendrive con unas imágenes en las que se ve el instante preciso en el que él tiró a Veli desde lo alto del edificio.

El hombre, muy nervioso, llama a uno de sus trabajadores de confianza para decirle que averigüe todas las personas que estuvieron en la obra el día que murió Veli.

Akif recibe un misterioso mensaje anónimo (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

Si te encuentras en España, puedes ver la telenovela “Hermanos” a través de la señal de Antena 3. Hasta el momento, se sabe que el martes 28 de junio se emitirán nuevos episodios, a las 10:45 p.m.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la serie a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.