La telenovela “Hermanos” sigue imparable en España. Y es que la historia de la familia Eren ha conquistado de principio a fin al público televidente. Precisamente, un nuevo episodio se estrenó el lunes 10 de abril, a través de Antena 3, donde ocurrieron hechos que nadie esperaba. Conoce aquí todo lo que sucedió.

Anteriormente vimos que Ömer estaba muy preocupado por la deuda que tenía con su jefe debido al dinero que Harika cogió sin permiso y lo gastó. Sin embargo, consiguió que se le rebaje el castigo cumpliendo las órdenes del mafioso.

Por otro lado, Nebahat estaba en una gran encrucijada respecto a entregarle o no el divorcio a Akif Atakul. Con este recurso el hombre podría casarse con Süzan; sin embargo, la madre de Doruk lo piensa dos veces antes de firmar el papel.

Conoce lo que ocurrió en la telenovela “Hermanos” el lunes 10 de abril a través de la señal de Antena 3.

Varios descubrirán a lo que se dedica Ömer en "Hermanos" (Foto: NG medya)

¿QUÉ PASÓ EN LA TELENOVELA “HERMANOS” EL LUNES 10 DE ABRIL?

5. El gran dolor de Süsen

Süsen se siente culpable de la muerte de Kadir luego que la profesora dice que cada alumno saldrá al frente y frente a un espejo hablará con sinceridad. La joven no aguantó las lágrimas al recordar aquel fatídico episodio.

Esto originó que Süsen estuviera a punto de confesar lo que ocurrió.

Süsen se quiebra al recordar a Kadir (Foto: NG Medya)

4. Harika y Emir juntos

Harika la pasó muy mal luego que Oğulcan le puso punto final al romance y a los lujos que le encantaba recibir. Tras ello, Emir le confiesa a la joven que terminó su relación con Dora.

Desde ese momento entre ambos nace algo que podría llegar a más que una amistad. Pero todo ello ocurre delante de Oğulcan. Asimismo, Emir no pierde oportunidad para lanzar indirectas al primo de Ömer.

3. Doruk hace un trato con Ömer

Las sospechas de Doruk y Asiye fueron acertadas luego que el joven Atakul siguiera a Ömer y descubriera los negocios a los que se dedica Eren.

Tras ello, el cuñado de Doruk justificó su accionar señalando que él no lo puede juzgar debido a que no sabe lo que es pasar hambre durante varios días, aunque confesó no estar orgulloso de eso. Doruk habla con Ömer y le asegura que no le dirá nada a su novia, pero que debe dejar ese trabajo.

Doruk descubre a lo que se dedica Ömer en "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. Sengül guarda un gran secreto

Sengül ve con sus propios ojos que Ömer trabaja para unos mafiosos prestamistas. A pesar que el joven lo negó todo no tuvo otra opción que contar su verdad. Además, le pidió por favor que no cuente nada de lo que sabe.

La mujer acepta el acuerdo y le recomienda que siga adelante en busca de sus objetivos.

1. La decisión de Nebahat

Akif Atakul tiene muchas ganas de casarse con Süzan, pero antes debe divorciarse de Nebahat. En ese sentido, la madre de Doruk se reúne con su aún marido en los tribunales para firmar el documento; sin embargo, Nebahat tenía un as bajo la manga.

Ante el juez, la mujer aplica una gran estrategia para perjudicar los planes de Akif y Süzan. Allí dice que todo se trató de un mal entendido y una pequeña discusión entre esposos y que no le daría el divorcio a Akif. El hombre no podía creer lo que escuchaba y le pidió entrar en razón, pero no lo consiguió. El divorcio quedó truncado.

Akif y Nebahat se ven en los tribunales (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.