Más emocionante que nunca. La exitosa telenovela turca “Hermanos” emitió un nuevo episodio el lunes 10 de octubre, el cual ha sorprendido a todos. Desde su estreno la historia de los hermanos Eren, en el drama otomano, ha conmocionado a la teleaudiencia de España. Por ello, aquí te contamos lo que ocurrió en el capítulo del lunes 10 de octubre a través de Antena 3.

“Kardeslerim”, nombre original del drama turco, cuenta con la participación de reconocidos actores como Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, entre otros.

“Hermanos” relata la historia de Kadir, Ömer, Asiye y Emel Eren, quienes atravesarán por momentos difíciles a lo largo de sus vidas tras el fallecimiento de sus padres Veli y Hatice.

Precisamente, en el último episodio la familia Eren atravesó por duros momentos luego que Orhan recibe un disparo que pone su vida en peligro. Por su parte, Şengül buscará justicia pero solo hallará indiferencia por parte de Akif.

A continuación, conoce lo que ocurrió en el capítulo de la telenovela “Hermanos” estrenado el lunes 10 de octubre a través de la señal de Antena 3 en España.

Su Burcu Yazgi Coşkun como Asiye Eren en "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EL LUNES 10 DE OCTUBRE?

5. Melisa amenaza con irse de su casa

Akif se muestra muy furioso al descubrir que Melisa continúa saliendo con Kadir. Nebahat se entera de eso y le pregunta a su hija si se sigue viendo con Eren.

“Yo quiero a Kadir, no hemos terminado. Papá, no puedes controlar mis sentimientos, eres mi padre, pero no eres mi dueño”, indicó Melisa.

Akif le deja en claro que aún es una adolescente y está bajo su responsabilidad. “Si sigues así, cuando cumpla 18 años me iré con Kadir”, expresó Melisa.

El hombre y su esposa conversan minimizando lo dicho por su hija, pero aún así Nebahat está muy preocupada.

Melisa defiende su amor con Kadir (Foto: NG Medya)

4. Orhan no volverá a caminar

La familia Eren y Akif se enteran que Tolga fue el responsable del accidente que sufrió Orhan tras recibir un disparo en el colegio Ataman. Todo en el hospital se encuentran muy preocupados.

La enfermera le comenta a la familia Eren que Orhan no siente sus piernas debido a que el disparo afectó su columna vertebral. También les hace saber que no podrá caminar.

La familia Eren se entera que Orhan no podrá caminar (Foto: NG Medya)

3. La venganza de los Eren contra Tolga

El carro de Tolga sufre un desperfecto y se queda en la calle. Ante ello, los hermanos Eren y Doruk acorralan al joven asegurando que lo llevarán a otro lugar para arreglar cuentas.

“Nos vamos a ir a donde podamos darte una paliza por turnos”, dice Doruk.

Tolga se muestra desafiante mientras recibe las amenazas de los presentes. En ese momento, Ömer hace ingresar a Tolga a la fuerza al automóvil y se van con rumbo desconocido.

Tolga no la pasa nada bien con los hermanos Eren y Doruk (Foto: NG Medya)

2. Şengül es humillada por Akif

Şengül conversa con Akif y le pregunta si existirá alguna indemnización a favor de su esposo Orhan quien recibió un disparo en el colegio.

“Después de todo el señor Orhan salvó la vida de mi hijo, no se diga más”, expresa Akif.

El hombre también le recuerda que sus hijos estudian gratis en el colegio y eso genera la molestia de Şengül.

“Sé el tipo de hombre que es usted, un hombre egoísta, despiadado y cruel”, manifiesta Şengül.

Ante ello, Akif no ve otra opción que despedir a la mujer, no sin antes tirarle varios billetes en el rostro.

Sengül es humillada por Akif (Foto: NG Medya)

1. Asiye confiesa el amor por Doruk

Selim va en busca de Asiye para pedirle disculpas por lo ocurrido y le pide que regrese a trabajar a la cafetería.

Selim reconoce que está enamorado de la joven pero ella le deja en claro que a él solo lo ve como a un amigo.

En ese momento llega Doruk y le pregunta a Selim qué es lo que sucede. Pero grande es la sorpresa de Selim cuando se entera que Asiye y Doruk son novios.

“¿Estas enamorada de él? ¿Por eso no quieres estar conmigo?”, pregunta Selim.

La joven Eren le confiesa que está enamorada de Atakuf causando la furia de Selim.

Asiye confiesa que está enamorada de Doruk (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España por la señal del canal Antena 3. El horario de la producción televisiva será de las 20:00 horas durante los domingos.

Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.