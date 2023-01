La telenovela turca “Hermanos” (”Kardeslerim”) sigue estrenando emocionantes capítulos desde la señal de Antena 3. De esta manera, descubrimos cómo vive la familia Eren tras la trágica partida del querido Kadir.

Así, tras los sucesos de las entregas anteriores, el pasado lunes fuimos testigos de un momento crucial en la relación de Asiye y Doruk (#AsDor): él creía que su novia estaba en grave peligro y no dudó en acudir a ayudarla.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce 5 cosas que pasaron en “Hermanos”, durante el capítulo del lunes 16 de enero del 2023, transmitido a través de Antena 3 en España.

Doruk y Asiye se reconciliaron en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN LA TELENOVELA “HERMANOS” EL LUNES 16 DE ENERO?

1. Harika se queda sin beca

Los alumnos del colegio Ataman debían dar un examen si querían mantener su beca. Lamentablemente, Ömer fue suspendido por ayudar a Harika y ni eso fue suficiente para la chica, ya que también desaprobó la prueba.

Suzan se entera de esta situación y le preocupa no tener el dinero suficiente para que su heredera siga estudiando. La muchacha, por su parte, le dice que “haga lo que tenga que hacer”, porque ella no se irá de la escuela.

Suzan descubre que Harika se quedó sin beca en la telenovela turca "Hermanos"(Foto: NG Medya)

2. Sengül hace una nueva amiga

La madre de Berk habló muy mal de la familia de Aybike. Por eso, Sengül decide vestirse con la ropa de Nebahat para conversar con la mujer en el salón de belleza.

Sin embargo, lo que parecía un acto de venganza, se transforma en el nacimiento de una amistad. Esto, luego de que la tía de los Eren descubra que la señora está a punto de divorciarse. En ese sentido, Sengül se convierte en su gran apoyo.

Sengül hace una nueva amiga en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. Asiye en peligro

Asiye aceptó un trabajo de limpieza para conseguir algo de dinero. Junto a Emel, empieza sus labores, mientras Doruk las espera con el auto para recogerlas.

Sin embargo, justo cuando Asiye se subió a la ventana para limpiar los cristales (de manera insegura), su novio la pasó muy mal creyendo que podría caerse. El muchacho subió de inmediato a salvar a su amada, pero, por fortuna, todo quedó en un gran susto.

Doruk preocupado por Asiye en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

4. Doruk confiesa su amor

Luego del incidente que vivió Asiye, Doruk se confiesa y le dice a Eren que está muy enamorado de ella y que no podría soportar perderla: “Por ti me he vuelto loco de amor”, afirma con seguridad.

Frente a esto, la muchacha no puede evitar mostrar una gran sonrisa. Sin dudas, esta relación pasa por uno de sus mejores momentos.

Asiye sonríe ante la confesión de Doruk en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5. Suzan descubre que Ömer suspendió el examen

Luego de recibir la ayuda de Ömer, al reparar la estufa, Suzan se da cuenta de que hay un problema entre él y Harika. Así, se entera que el joven fue suspendido por culpa de su hija.

Entonces, la mujer obliga a la joven a pedirle disculpas a su hermano y, al final, ella obedece. ¿Se solucionarán las cosas entre ambos? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Harika se disculpa con Ömer en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.