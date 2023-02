La telenovela turca “Hermanos” (”Kardeslerim”) sigue siendo una de las favoritas del público español. Así, su más reciente capítulo sorprendió con nuevas revelaciones en la historia de Ömer (Yiğit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun) y Emel (Aylin Akpınar).

En ese sentido, luego de los sucesos de episodios anteriores, esta vez fuimos testigos del retorno de Sengül al hogar de los Eren, el valiente enfrentamiento de Suzan contra Akif, entre otros hechos claves.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te revelamos 5 cosas que pasaron en la telenovela turca, en el capítulo del lunes 27 de febrero del 2023, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EL LUNES 27 DE FEBRERO?

1. Sengül regresa a casa

Sengül volvió a su casa después de participar en el secuestro de la pequeña Emel. La mujer había sido echada por Orhan, pero regresó tras haber sido víctima de un asalto y perder la memoria.

Ahora la familia desconfía de su amnesia, sobre todo los hermanos protagonistas. Saben que no sería una mala estrategia de la mujer para librarse de la responsabilidad de lo que hizo en el pasado. Vale precisar que los que sí defienden su versión son sus hijos.

Sengül regresa a casa en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. Suzan se enfrenta a Akif

Suzan, por su parte, ha regresado a trabajar junto a Resul y se encuentra con Akif, quien se sorprendió al verla en la empresa. Como sabemos, el sujeto fue el responsable de que la despidan. Entonces, ella se arma de valor y lo enfrenta: le dice que lo hará pagar por lo que le hizo.

El padre de Doruk está muy molesto al descubrir que su plan no ha funcionado. Así, parece que tiene la intención de volver a atacar a quien fue su amante.

Suzan se enfrenta a Akif en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. Resul le pide el divorcio a Ayla

En esa misma línea, Resul quiere separarse definitivamente de Ayla. La mujer fue parte de la trampa que le tendieron a la madre de Harika. Por esta razón, el hombre le presenta los papeles de divorcio.

Con 24 horas de plazo para firmar los documentos, ella se pone muy nerviosa y empieza a beber. Para su mala suerte, justo cuando intenta bajar las escaleras, resbala y cae rodando.

Ayla cae de las escaleras en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

4. El secreto de Süsen sobre el nuevo trabajo de Ömer

Por otro lado, Süsen se muestra preocupada por la situación económica de Ömer. De esta manera, le anuncia que le ha conseguido un trabajo en un negocio que se dedica al lavado de autos. El chico acepta encantado, aunque no sabe toda la verdad sobre su situación laboral.

En realidad, la muchacha hizo un trato con el dueño del establecimiento: será ella quien pagará el sueldo del muchacho y nadie deberá saber este secreto. Por supuesto, si se descubre, la linda relación que nació entre ellos se verá arruinada.

Ömer consigue un nuevo trabajo en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5. Cemile quiere alejarse de Tolga

Luego de haber sido encerrada por Tolga, Cemile le pidió ayuda a Ömer y Asiye. Ahora la joven se refugia en casa de los Eren, por lo que su novio va a buscarla y exige hablar con ella.

Al ver que no se retira, la chica le pide que se aleje del lugar. Sin embargo, él afirma: “Te quiero tanto que no puedo permitir que me dejes”. ¿Qué ocurrirá con este caso? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Tolga insiste en ver a Cemile en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.